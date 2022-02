Aichach-Friedberg

18:47 Uhr

Krieg in der Ukraine erschüttert die Menschen in Aichach-Friedberg

Plus Fassungslos verfolgen die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg den Krieg in der Ukraine. Die Solidarität ist groß. Die Sorgen derer, die von dort kommen, auch.

Erst am vergangenen Wochenende waren Julia Boths Eltern noch zu Besuch in Pöttmes. Die Familie saß zusammen, freute sich über das Wiedersehen. Jetzt sind die Eltern zurück in der Ukraine. Krieg herrscht im Ostteil des Landes seit Jahren. Doch mit der jetzigen Eskalation hatten Julia Both und ihre Familie nicht gerechnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen