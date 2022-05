Krieg: Krankenhaus Friedberg behandelt schwer verletzten Ukrainer

Plus Bei der Bombardierung eines Einkaufszentrums in Kiew wird Alexander Melnyk verschüttet. Trotz seiner Verletzungen schafft er es, auszureisen. Das ist seine Geschichte.

Langsam betritt Alexander Melnyk den Sitzungssaal des Landratsamtes Aichach-Friedberg, Krücken stützen ihn. Er lässt seinen Blick durch den Saal schweifen, lächelt kurz. An diesem Tag habe er besonders starke Schmerzmittel eingenommen, wird der 42-Jährige später berichten - ein anstrengender Tag liegt vor ihm: Pressegespräch, Arzttermin, Deutschkurs: Aber noch viel anstrengendere Tage liegen hinter dem Ukrainer. Im Krieg gegen Russland wurde er lebensgefährlich verletzt.