Aichach-Friedberg

Küchenhilfe bleibt nach Messerattacke in der Psychiatrie

Nach einer Messerattacke in einer Gaststätte im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg ist nun das Urteil am Landgericht Augsburg gefallen.

Nach einer Messerattacke im Februar 2021 in einer Gaststätte im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg ist vor dem Landgericht Augsburg nun das Urteil gefallen: Die 51 Jahre alte Beschuldigte, die seit dem Vorfall in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, war zum Tatzeitpunkt schuldunfähig und muss auch weiterhin in der Psychiatrie bleiben. Damit folgt das Gericht den Ausführungen der Staatsanwaltschaft. Pflichtverteidiger Jürgen Steppe hatte in seinem Plädoyer dagegen gefordert, die Unterbringung zurückzuweisen oder zumindest zur Bewährung auszusetzen.

