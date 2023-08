Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Laden für Spezialräder eröffnet - das tut sich in der Geschäftswelt

Johann und Amelie Hoy eröffnen in der Werlberger Straße 4 am Oberen Tor ihr Geschäft „Hovelo“, das Spezialräder anbietet.

Plus Ein Altbürgermeister kehrt beruflich zu seinen Wurzeln zurück, ein Fotostudio zieht in eine frühere Schlachterei. Es ist Bewegung im Geschäftsleben in Aichach und Umgebung.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Das Geschäftsleben im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg ist in Bewegung. In Inchenhofen hat eine Physiopraxis für Hunde eröffnet, eine Friseurin macht sich in Pöttmes mit einem besonderen Konzept selbstständig. Der Schiltberger Altbürgermeister kehrt beruflich zu seinen Wurzeln zurück. Ein neuer Laden für Spezialräder eröffnet demnächst in Aichach, ein Fotostudio ist in eine ehemalige Schlachterei eingezogen, ein Getränkemarkt in Aindling oder eine Metzgerei in Pöttmes haben dagegen nach mehreren Jahren am Standort inzwischen geschlossen.

Im Innenhof der Metzgerei Erber, in der Schrobenhausener Straße 3, haben Kilian und Katrin Zagel ihr Fotostudio. Foto: Katrin Vogt

Zagel Fotografie Im Innenhof der Metzgerei Erber, in der Schrobenhausener Straße 3 in Aichach, haben Katrin und Kilian Zagel ihr Fotostudio. Den besonderen Reiz machen für die beiden die rund 3,50 Meter hohen Decken der Räume aus, in denen bis Mitte der 90er-Jahre eine Schlachterei untergebracht war. An die frühere Nutzung erinnert noch die Stahltür, die das Studio vom Empfangsbereich trennt. An der hohen Decke haben die Fotografen ein Decken-Schienen-System für die Beleuchtung angebracht und haben dadurch weder Stativ noch Kabel am Boden. Termine nur nach Vereinbarung. Parkplätze im Hof sind vorhanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen