Landkreis Aichach-Friedberg weist so viele Corona-Fälle aus wie noch nie

Die Infektionszahlen in Aichach-Friedberg steigen rapide an. Durch einen Meldeverzug spiegelt sich das derzeit aber nicht in der Inzidenz wider.

Von Marina Wagenpfeil

Lange Zeit war die Corona-Inzidenz in den Landkreisen der Richtwert für Einschränkungen und Lockerungen. Bereits vor einiger Zeit hat man sich davon verabschiedet und vermehrt die Krankenhausbelegung in den Blick genommen - zum Glück. Denn mit den rapide ansteigenden Neuinfektionen durch die deutlich ansteckendere Omikron-Variante sind die Corona-Inzidenzen der einzelnen Landkreise derzeit zum Teil wenig aussagekräftig, wie der Landkreis Aichach-Friedberg beispielhaft zeigt. Am Donnerstag wies das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 530,3 aus. Errechnet man die Inzidenz aus den vom Gesundheitsamt festgestellten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen kommt man auf einen Wert, der sich bereits deutlich der 1000er-Marke nähert.

