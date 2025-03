Landkreis Aichach-Friedberg will ein Zeichen gegen Rassismus setzen

Unter dem Motto „Menschenwürde schützen“ stehen in diesem Jahr die internationalen „Wochen gegen Rassismus“, die am Montag begonnen haben und bis 30. März dauern. An ihnen beteiligt sich der Landkreis Aichach-Friedberg. Ein abwechslungsreiches Programm soll Menschen im Wittelsbacher Land zusammenbringen, um ein starkes Zeichen gegen Rassismus zu setzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bildungsbüro und die Freiwilligenagentur koordinieren die Veranstaltungen in enger Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) Aichach-Friedberg und den Jugendzentren.

In Kooperation mit der VHS werden zwei Workshops angeboten. Am Dienstag, 25. März, von 18 bis 20 Uhr thematisiert der interaktive Vortrag „Strategien gegen Populismus und Rechtspopulismus“ im Familienstützpunkt Aichach die Mechanismen populistischer Strömungen und zeigt mögliche Gegenstrategien auf.

Kochen, Reden, Raten: Offenes Programm im Friedberger Juze

Am Mittwoch, 2. April, von 18 bis 20 Uhr folgt im Wasserturm Friedberg der Workshop „Streitgespräche und gesellschaftlicher Zusammenhalt: Wie können wir in der pluralen Gesellschaft mit Andersdenkenden umgehen?“. Hier steht die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen im Mittelpunkt, mit besonderem Fokus auf den konstruktiven Umgang mit Konflikten. Eine Anmeldung ist jeweils über die Internetseite der VHS Aichach-Friedberg unter www.vhs-aichach-friedberg.de, telefonisch unter 08251/87370 oder per E-Mail an info@vhs-aichach-friedberg.de erforderlich.

Auch die Jugendzentren (Juze) in Aichach und Friedberg beteiligen sich mit eigenen Aktionen an den Aktionswochen. Im Juze Aichach (Flurstraße 3-5) findet am Dienstag, 25. März, von 17 bis 19 Uhr der Workshop „Hass beginnt im Kopf – was tust du dagegen?“ statt. Referent ist Thomas Geisberger, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Augsburg-Schwaben und ehrenamtlicher Mitarbeiter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Bayern.

Fastenbrechen im Friedberger Jugendzentrum

Im Jugendzentrum Friedberg findet während der gesamten Aktionswochen ein offenes Programm mit internationalen Kochabenden, Gesprächsrunden zu Rassismus und Rassismuserfahrungen sowie ein interaktives Quiz zu Alltagsrassismus über die Lernplattform Kahoot an.

Im Juze Friedberg ist am Freitag, 21. März, dem internationalen Tag gegen Rassismus, nach Sonnenuntergang gegen 18.30 Uhr außerdem ein gemeinsames Fastenbrechen (Iftar) mit muslimischen Jugendlichen geplant. Der Garten des Jugendzentrums wird zudem mit den Flaggen aller vertretenen Nationen geschmückt – ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Gemeinschaft. Juze-Leiterin Alina Loos betont, dass das Jugendzentrum ein Ort sein soll, an dem Rassismus keinen Platz hat.

Am Montag, 7. April, findet von 18 bis 20 Uhr im Aichacher Kreisgut (Am Plattenberg 12) ein Workshop für ehrenamtlich Engagierte statt. Unter dem Titel „Rassismus verstehen und diskriminierungssensibel handeln“ vermittelt Abyan Nur von der Antidiskriminierungsberatungsstelle Agaby, wie rassistische Strukturen wirken und welche Handlungsmöglichkeiten es im Ehrenamt gibt. Anmeldung telefonisch unter 08251/ 92-1709 oder per E-Mail an uemmue.aydin@lra-aic-fdb.de. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ werden seit 30 Jahren von den Vereinten Nationen initiiert und in Deutschland von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert. Der Landkreis Aichach-Friedberg setzt mit seinem Programm ein klares Zeichen für eine offene Gesellschaft, heißt es in der Pressemitteilung.