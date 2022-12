Landkreis Aichach-Friedberg will Fairtrade-Landkreis werden

Plus Der Kreisausschuss von Aichach-Friedberg gibt den Startschuss, um das Siegel Fairtrade-Landkreis zu erhalten. Dafür müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden.

Aichach, Mering und Pöttmes tragen das Fairtrade-Siegel bereits - nun will auch der Landkreis Aichach-Friedberg zum Fairtrade-Landkreis werden. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung nach einem Antrag der Grünen mehrheitlich beschlossen, das Projekt anzugehen. Zuvor müssen jedoch einige Kriterien nachgewiesen werden.