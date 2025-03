Landkreis fördert Pflegedienste

Ambulante Pflegedienste können Zuschüsse vom Landkreis Aichach-Friedberg erhalten. Dieser fördert laut einer Mitteilung Investitionskosten. Der Landkreis tut das, damit Pflegedienste ihre Investitionskosten nicht vollständig auf ihre Kunden umlegen müssen. Die Förderung können alle Pflegedienste, also auch außerhalb der Landkreisgrenzen, erhalten, die Leistungen für pflegebedürftige Menschen in Aichach-Friedberg erbringen. Sie können ihren Sitz auch in einem anderen Landkreis haben. Die Richtlinien und der Antrag können unter https://lra-aic-fdb.de/service/formulare/altenhilfe-formulare/ heruntergeladen werden. Ende der Antragsfrist ist der 30. April. Ansprechpartnerin im Landratsamt ist Silvia Thurner, 08251 92-388, (AZ)