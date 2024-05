Landkreis ist Deutscher Meister in der Biotonnen-Challenge

Die Kommunale Abfallwirtschaft im Landkreis Aichach-Friedberg gewinnt einen bundesweiten Wettbewerb. Dazu haben die Bürger entscheidend beigetragen.

Landkreis Aichach-Friedberg ist Deutscher Meister: Die Kommunale Abfallwirtschaft hat die bundesweite Biotonnen-Challenge 2023 gewonnen, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt. Der Landkreis nahm im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts "regiocycle" an dem Wettbewerb teil. Dieser stand unter dem Motto „Deutschland sucht die Biotonnen-Bessermacher“. Ziel war es, dass die Bürgerinnen und Bürger der teilnehmenden Kommunen und Landkreise die Fremdstoffe in ihren Biotonnen messbar reduzieren.

In Aichacher Großwohnanlage sinkt der Fremdstoffanteil stark

Im Aktionszeitraum zwischen Juni 2023 und April 2024 wurden im Landkreis Aichach-Friedberg verschiedene Maßnahmen wie ein Nachbarschaftsfest mit Pflanzaktionen, Besichtigung der Biomüllvergärungsanlage der AVA Abfallverwertung Augsburg und Projekte in Kindergärten durchgeführt sowie Infoflyer und Papiertüten für die Sammlung von Biomüll verteilt. Der Landkreis erreichte dabei in einer Aichacher Großwohnanlage eine Reduzierung des Fremdstoffanteils von 7,4 Prozent auf 3,1 Prozent. Mit dieser Reduktion um 58 Prozent ging der erste Platz der Biotonnen-Challenge an den Landkreis, heißt es in der Pressemitteilung.

In München nahm Johanna Tremmel von der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg (Mitte) die Gewinnerurkunde der Biotonnen-Challenge 2023 von Bettina Hoffmann, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, entgegen. Links im Bild: Christina Zegowitz vom Umweltcluster Bayern. Foto: Vku/bildsch�n Gierke

Die Biotonnen-Challenge 2023 der Aktion Biotonne Deutschland fand kürzlich auf der IFAT, der Weltleitmesse für Umwelttechnologien, in München ihren Abschluss. Dort überreichte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Bettina Hoffmann, die Urkunde an Johanna Tremmel von der Abfallberatung des Landkreises und an Christina Zegowitz vom Umweltcluster Bayern, die im Rahmen von "regiocycle" die Teilnahme an der Challenge unterstützt hat.

Landrat Klaus Metzger freut sich laut Pressemitteilung über diese Auszeichnung und dankte der Kommunalen Abfallwirtschaft für ihr großartiges Engagement bei dem Wettbewerb. "Auch nicht unerwähnt sollen dabei unsere Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger bleiben, die zuverlässig und sorgfältig ihre Wertstoffe sortieren", so der Landrat. "Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unser liebenswertes Wittelsbacher Land lebenswert ist und bleibt.“

Rote Karte für falsch befüllte Biotonnen im Landkreis Aichach-Friedberg

Damit möglichst wenig Störstoffe aus den rund 40.000 Biotonnnen im Wittelsbacher Land in der Bioabfallvergärungsanlage in Augsburg landen, hat der Landkreis im November 2022 ein Detektorfahrzeug eingeführt. Schlägt der Detektor am Müllfahrzeug an, wird die Schüttung der Tonne automatisch gestoppt. Bis September 2023 gab es noch eine Schonfrist, in der die Tonnen dennoch geleert wurden und die Besitzer einen Hinweis bekamen. Seither bleiben falsch befüllte Tonnen aber stehen und werden mit einer Roten Karte versehen. Die Bürger haben die Möglichkeit, den Inhalt nachzusortieren oder den Inhalt gegen Gebühr als Restmüll entleeren zu lassen. Neben dem Einsatz des Detektorsystems gibt es auch weiterhin Sichtkontrollen durch die Müllwerker. Seit April dürfen auch Speise- und Lebensmittelreste tierischer Herkunft in die Tonne. (AZ)