Landkreis redet beim Erhalt des Donaumooses für den Klimaschutz mit

Plus Der Kreistag beschließt mit großer Mehrheit, dem Zweckverband beizutreten. Gerade für die Landwirtschaft sei das eine große Chance. Eine Fraktion sieht das aber anders.

Der Landkreis Aichach-Friedberg wird Mitglied beim Donaumoos-Zweckverband. Der Kreistag hat jetzt den Beitritt beschlossen. Dagegen stimmte nur die AfD-Fraktion. Bei allen anderen Kreisrätinnen und Kreisräten herrschte Konsens, dass die Mitgliedschaft unabdingbar ist, um bei allen Entscheidungen mitreden zu können. Heute erstreckt sich der Naturraum Donaumoos noch auf 120 von ehemals 180 Quadratkilometer. Der Löwenanteil des Donaumooses liegt im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen. Knapp 4,3 Prozent der Gesamtfläche des Moors liegt im Wittelsbacher Land in Pöttmes.