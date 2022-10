Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Landkreis richtet für Ganztagsförderung Steuerungsgruppe ein

Plus In wenigen Jahren haben Grundschüler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung. Zur Vorbereitung richtet der Landkreis eine Steuerungsgruppe ein.

Von Nicole Simüller

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben stufenweise alle Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung. Der Umfang beträgt acht Stunden an allen fünf Werktagen, die Schließzeit maximal vier Wochen im Jahr. Die Betreuung kann sowohl in Horten als auch in offenen oder gebundenen Ganztagsschulen stattfinden. Bis es jedoch so weit ist, steht im Wittelsbacher Land ein langer, intensiver Abstimmungsprozess zwischen Landkreis, Gemeinden und Schulen bevor. Dazu soll eine Steuerungsgruppe eingerichtet werden.

