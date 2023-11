Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Landkreis Aichach-Friedberg übernimmt für Bedürftige ab sofort höhere Mieten

Plus Bezahlbarer Wohnraum ist in Aichach-Friedberg knapp. Für Bedürftige übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen der Landkreis die Mieten. Nun hat er die Beträge erhöht.

Kann ich mir meine Mietwohnung weiterhin leisten? Muss ich in eine günstigere umziehen? Fragen, die angesichts steigender Mieten und Lebenshaltungskosten viele Menschen umtreiben. Vor allem solche, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, benötigen bei der Miete zum Teil Unterstützung durch die öffentliche Hand. Der Landkreis Aichach-Friedberg erhöht diese Unterstützung nun. Denn bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird auch hier immer schwieriger. Nicht ohne Grund hat die Baugenossenschaft Aichach ihre Warteliste aufgelöst.

Der Landkreis trägt für Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld oder Sozialhilfe die Mietkosten. Nun hat er die Beträge erhöht. Zuvor hatte er ermitteln lassen, wie hoch inzwischen „angemessene“ Kosten für eine Unterkunft sind. Das Ziel sei einerseits, Bedürftigen eine adäquate Unterkunft zu finanzieren, andererseits aber die Kosten in vertretbarem Rahmen zu halten, so die Pressestelle des Landratsamtes. In welcher Höhe der Landkreis Unterkunftskosten übernimmt, bemisst sich unter anderem daran, wie viele Menschen in einem Haushalt wohnen und in welcher Region sie leben.

