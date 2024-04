Aichach-Friedberg

vor 47 Min.

Landkreis verlängert vorzeitig Vertrag mit Klinikgeschäftsführer Mayer

Plus Dr. Hubert Mayer leitet auch über 2025 hinaus die Krankenhäuser in Aichach und Friedberg. Die frühe Klärung der Personalie soll ein Signal für die Belegschaft sein.

Von Christian Lichtenstern

Dr. Hubert Mayer bleibt auch über 2025 hinaus Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Der Landkreis Aichach-Friedberg hat laut einer Mitteilung den Vertrag mit Mayer, der noch bis Ende März 2025 läuft, bereits jetzt verlängert. Die Beschlüsse dazu seien zuerst im Werkausschuss einstimmig und in dieser Woche im Kreistag "mit überwältigender Mehrheit" gefasst worden, so das Landratsamt in einer Presseerklärung. Für die hoch motivierte Mannschaft in den Kliniken sei somit frühzeitig klar, wer das Schiff steuert, so Landrat Klaus Metzger.

Zur Laufzeit des Vertrags gibt es keine konkrete Auskunft. Es handle sich um den üblichen Rahmen, so Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Anfrage unserer Redaktion. Mayer selbst und sein Vorgänger hatten jeweils Fünfjahresverträge. Der jetzt 61-Jährige hat die beiden Kliniken in Aichach und Friedberg direkt zu Beginn der Coronapandemie im April 2020 übernommen. Der Chirurg war zuvor ärztlicher Direktor des Augsburger Josefinums und ist bis heute zusätzlich freiwillig als Notarzt in seiner Heimatstadt tätig. Im Jahr zuvor waren die Kliniken in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, und der Landkreis musste für 2019 einen Verlust von rund 9,5 Millionen Euro ausgleichen. Zum Vergleich: 2023 liegt das Klinikdefizit bei sieben Millionen Euro. Mayer wurde Anfang 2020 vom Kreistag einstimmig berufen. Landrat Klaus Metzger sprach damals von einer der "wichtigsten Personalien des Landkreises" der letzten Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen