Landkreis will bis 2040 Energiebedarf vor Ort regenerativ erzeugen

19 Kommunen und der Landkreis gründen ein Klimaschutz-Netzwerk. Online-Umfrage zur Nachhaltigkeitsstrategie für Bürgerinnen und Bürger.

Klimaschutz entscheidet über die Zukunft der Menschheit. 19 Städte, Märkte und Gemeinden von insgesamt 24 Kommunen im Wittelsbacher Land sowie der Landkreis Aichach-Friedberg selbst haben im November 2021 beschlossen, gemeinsame Wege in Sachen Klimaschutz zu gehen und bekundeten ihr Interesse an der Mitwirkung in einem kommunalen Klimaschutz-Netzwerk. Das ist jetzt laut einer Mitteilung des Landratsamtes offiziell gegründet worden.

Das Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (IfE) in der Oberpfalz hat als Netzwerkträger den Förderantrag beim Fördermittelgeber Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) eingereicht. Der Antrag ist jetzt angenommen worden. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert damit das Netzwerk im Landkreis. Im Landratsamt wurde vor Kurzem die Gründungserklärung von den Vertretern der beteiligten Kommunen unterzeichnet. Ziel ist es, die CO₂-Emissionen im Landkreis zu reduzieren. Dabei sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und zum Ausbau erneuerbarer Energien forciert werden. Landrat Klaus Metzger: „Wir wollen bis 2040 den Energieverbrauch des Landkreises durch regional erzeugte erneuerbare Energien decken. Die Grundlage für konkrete Klimaschutzmaßnahmen, die uns an dieses Ziel bringen werden, ist der digitale Energienutzungsplan des Landkreises, der über 400 mögliche Maßnahmen aufzeigt.“

Maximilian Conrad vom IfE machte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Ablauf der dreijährigen Netzwerkarbeit vertraut. Es stehe nicht nur das gemeinsame Erarbeiten konkreter und nachhaltiger Maßnahmen für die einzelnen Kommunen im Fokus, sondern auch der Erfahrungsaustausch untereinander. Dabei würden die Kommunen fachlich vom Institut für Energietechnik beraten und unterstützt. In den nächsten drei Jahren sind jährlich vier moderierte Netzwerktreffen vorgesehen. Damit werde eine Plattform geschaffen, in der die Beteiligten voneinander lernen, fachlichen Input erhalten und sich über die gesammelten Erkenntnisse über bereits realisierte Projekte austauschen könnten.

„Auf dem Weg in die Klimaneutralität ist ein Mix aus erneuerbaren Energien wichtig, dazu gehören PV- und Solarthermie, Windkraft, Biogas-Nutzung, Wasserkraft, Umweltwärme und die Nutzung von Biomasse. Kommunen sind dabei wichtige Faktoren, weil sie nicht nur selbst Anlagen betreiben können, sondern auch die Verwalter der Flächen sind, wenn es um Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik geht. Sie sind außerdem wichtig, weil jedes Bauleitverfahren über die Kommunen läuft und sie die Infrastrukturen verwalten“, betonte Conrad. Die Arbeitsschwerpunkte des IfE liegen bei der Beratung von Politik, Kommunen, Energieversorgungs- und Industrieunternehmen in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung.

Bestandsaufnahme zum Ist-Zustand bei der Nachhaltigkeit im Landkreis

Die Nachhaltigkeitsstrategie im Landkreis soll vorangetrieben werden. Das Wittelsbacher Land ist Ende 2022 dem „Club der Agenda 2030 Kommunen“ beigetreten. Nachhaltigkeitsmanagerin Fatma Friedrich hat im Landratsamt das verwaltungsinterne Kernteam sowie die Meilensteine zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt. Im ersten Schritt soll es eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes geben. Dazu sollen auch Meinungen aus der Zivilgesellschaft gehört werden. Für Bürgerinnen und Bürger gibt es die Möglichkeit, sich bis Mitte März auf der neuen Nachhaltigkeitshomepage des Landkreises unter www.lra-aic-fdb.de/nachhaltigkeit bei einer Online-Umfrage am Prozess zu beteiligen. (AZ, mit cli)

