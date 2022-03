Aichach-Friedberg

Aichach-Friedberg will Geflüchtete aus Ukraine mit Empathie empfangen

In der vom Landratsamt und vielen Ehrenamtlichen vorbereiteten Unterkunft in Derching sind am Sonntag 75 Menschen mit drei Bussen angekommen.

Plus Das Wittelsbacher Land hat derzeit genügend Kapazitäten für die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. 90 Prozent der Unterkünfte sind in der Stadt Friedberg.

Von Christian Lichtenstern

Der Landkreis rechnet damit, in den nächsten Wochen zwischen 500 und 1000 Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen. Diese Zahlen sind angelehnt an den sogenannten Königsteiner Schlüssel, der die Verteilung von Geflüchteten innerhalb der Bundesländer regelt. Aktuell habe das Wittelsbacher Land inzwischen genügend Kapazitäten für die Unterbringung der Menschen, sagte Landrat Klaus Metzger in einem Bericht zur Situation im Kreisentwicklungsausschuss. In der ersten Sitzung eines Kreisgremiums seit dem Kriegsausbruch gab es einhellig Lob, Respekt und Dank für die Arbeit der Kreisverwaltung in der Krisensituation und die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung.

