Aichach-Friedberg

07:00 Uhr

Landkreis Aichach-Friedberg will seine Kommunen entlasten – ein bisschen

Plus In diesem Jahr steigen zum zehnten Mal in Folge die Steuereinnahmen des Wittelsbacher Landes. Damit können große Bauprojekte finanziert und die Kreisumlage gesenkt werden.

Von Christian Lichtenstern

Die ersten beiden Monate im Jahr sind in der Kreispolitik oft stressig. Es geht in den Etatberatungen ums Geld und meist ist es zu knapp. In zwei Wochen können die Kreisräte dagegen vergleichsweise entspannt über den Haushalt des Wittelsbacher Landes abstimmen. Das liegt zum einem an einem mit 19 Millionen Euro sehr gut gefüllten Sparstrumpf. Zum anderen daran, dass die kommunalen Einnahmen trotz Corona immer noch auf Rekordniveau liegen. Der Kreisausschuss hat jetzt dem Kreistag bei einer Gegenstimme von Josef Settele ( AfD) vorgeschlagen, den Entwurf von Kämmerer Josef Grimmeiß zu beschließen.

