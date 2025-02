Landkreis zeichnet fünf Ehrenamtliche des Roten Kreuzes aus

Verdiente Rotkreuzler aus dem Landkreis würdigte Landrat Klaus Metzger im Rahmen einer kleinen Feierstunde für ihren „herausragenden Dienst an der Allgemeinheit“ mit dem Ehrenzeichen am Bande. Die fünf Aktiven kommen gemeinsam auf fast 200 Jahre vorbildliches Engagement. Das Ehrenzeichen am Bande für 25 Jahre Dienst beim Bayerischen Roten Kreuz erhielt Josef Huber. Seit 1999 ist er bei der Bereitschaft Pöttmes, seit 2021 dortiger Bereitschaftsleiter, zuvor war er acht Jahre lang stellvertretender Bereitschaftsleiter. Drei Männer wurden für 40 Jahre BRK-Dienst geehrt. Manfred Gütl aus Hollenbach gehört seit 1998 der Bereitschaft Aichach an und war zuvor bereits viele Jahre in Petersdorf aktiv. Seit 1992 ist er außerdem hauptamtlicher Mitarbeiter im Rettungsdienst. Harald Ledabyll aus Aindling engagierte sich von 1984 bis 2023 bei der Wasserwacht Aindling und ist seit Juli 2015 Teil der BRK-Bereitschaft Pöttmes. Thomas Widmann aus Altomünster ist Wachtleiter bei der Wasserwacht Derching und dort seit 1984 aktiv. Seit Juni 2014 ist er Wasserretter, seit Juli 2020 Bootsführer. Josef Nastoll aus Pöttmes erhielt das große Ehrenzeichen am Bande für 50 Jahre Dienst beim Bayerischen Roten Kreuz. Er ist seit Oktober 1974 bei der Bereitschaft Pöttmes im Einsatz, seit 1976 ist er Ausbilder in Erster Hilfe und seit 1991 Rettungsassistent. Landrat Metzger sprach diesen „Vorbildern an Einsatz für das Gemeinwohl“ den Dank des Landkreises aus.

