Landkreis zeichnet langjährige Einsatzkräfte von Feuerwehren aus

Plus 16 Männer aus dem Westen und Norden des Landkreises Aichach-Friedberg erhalten für ihren jahrzehntelangen Einsatz das Feuerwehrzeichen.

16 Männer aus dem nördlichen und westlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg sind für ihren jahrzehntelangen Einsatz mit dem Feuerwehrzeichen geehrt worden. Die Aktiven aus den Gemeinden Pöttmes, Aindling, Affing und Hollenbach blicken zurück auf 25 oder gar 40 Jahre im aktiven Dienst.

Kreisbrandrat Christian Happach sagte dazu: "Eine wahnsinnig lange Zeit." Er fügte hinzu: "Es ist das Schöne bei der Feuerwehr, dem anderen helfen zu können." Sein Dank galt auch den Familien der geehrten Kameraden. Wenige Stunden, bevor ein Gewittersturm über das Wittelsbacher Land hinwegfegte, erwies sich das Kreisgut in Aichach als bestens geeignet für diese Veranstaltung. Die Temperaturen im Gewölbe waren erträglich - ganz im Gegensatz zu den Bedingungen, die im Freien herrschten.