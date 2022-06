Landrat Klaus Metzger legt offen, was er bei "Nebenjobs" verdient

Plus Der Landrat von Aichach-Friedberg zeigt seine Einnahmen aus 30 Nebentätigkeiten und öffentliche Ehrenämtern für den Landkreis im vergangenen Jahr an.

Was Klaus Metzger neben seinem B6-Gehalt und der Aufwandsentschädigung als Wahlbeamter 2021 zusätzlich verdient hat, dürfen alle wissen. Der Landrat hat seine Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Ehrenämtern wieder in einer Kreistagssitzung angezeigt und beschließen lassen.