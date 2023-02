Landrat Metzger antwortet im Kreistag scharf auf AfD-Fraktionschef Settele

Plus Die Besetzung des Wahlausschusses für die Auswahl der Schöffen am Aichacher Amtsgericht ist eigentlich eine Formalie. Sie sorgt im Kreistag aber für ein kurzes, aber heftiges Scharmützel.

Die Amtszeit der Schöffen und Jugendschöffen am Amtsgericht Aichach endet am 31. Dezember 2023. Für die Neuwahl der Schöffen muss ein Wahlausschuss gebildet werden, und dazu braucht es Kreisrätinnen und Kreisräte. Das Wahlverfahren dazu ist zwar zeitaufwendig, aber dieses Kurzzeitamt lohnt eigentlich keine parteipolitische Scharmützel. Die notwendige Abstimmung dazu im Kreistag endete jetzt mit einem scharfen Wortwechsel zwischen Landrat Klaus Metzger und AfD-Fraktionschef Josef Settele.