Landrat Metzger ist in einer Großfamilie aufgewachsen – das hat ihn geprägt

Plus Landrat Klaus Metzger wird am Montag 60. Wie ihn die Pandemie verändert, was dennoch alles in diesen drei Jahren im Wittelsbacher Land angepackt wurde und was er vorhat.

Der Arbeitstag von Klaus Metzger im Blauen Palais ist eng getaktet und es geht querbeet durch die kommunalpolitischen Themen, Aufgaben und Problemfelder im Wittelsbacher Land: Im Terminplan stehen an diesem Tag unter anderem die Ökomodell-Region, das Wechsellader-Konzept für die Feuerwehren oder die Nachnutzung des Alt-Standortes der Vinzenz-Pallotti-Förderschule in Friedberg. Die frisch ausgebildeten Obstbaumpflegerinnen und -pfleger erhalten dazwischen ihre Zertifikate und am Abend gibt es ein Gespräch mit den Fischereiberechtigten an der Friedberger Ach über die PFC-Belastung des Gewässers. Der Montagnachmittag ist in der Regel geblockt für die Sitzungen der Kreistagsgremien. Die für heute zunächst terminierte Bauausschuss-Sitzung fällt aber aus. Der Sitzungsleiter hat nämlich einen runden Geburtstag: Der Landrat wird heute 60.

Für Klaus Metzger eigentlich ein Tag wie jeder anderer. Seine Geburtstage habe er nie groß gefeiert. Warum? "Ich freue mich natürlich auf die Menschen. Ich stehe aber nicht so gerne im Mittelpunkt." Ein ganz normaler Arbeitstag für den Landrat im Amt an der Münchener Straße an seinem 60.? Das geht natürlich nicht, da waren alleine schon seine zwei Stellvertreterinnen und die beiden Stellvertreter vor. Die haben heute Nachmittag ins Aichacher Kreisgut eingeladen. Wer dem Landrat gratulieren will, kann das dort zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr tun. Zuvor gibt es schon einen Termin mit der Belegschaft und am Abend feiert Klaus Metzger dann mit seiner Familie. Mit Dankbarkeit und auch Traurigkeit, denn der Mittelpunkt wird fehlen: "Die Mama ist nicht dabei." Kurz vor Weihnachten ist Sieglinde Metzger im Alter von 87 Jahren gestorben. Ein großer Verlust für Klaus Metzger, seine fünf Geschwister, die Enkel und Urenkel.

