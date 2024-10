Landkreis würdigt Selbsthilfegruppen: „Sie sind Ankerpunkte für Menschen“

„Über Nacht stellt man fest, dass etwas anders ist“, erinnert sich Stefan Heier beim Landkreisempfang in Aichach. Als die Familie 2019 die Diabetes-Diagnose der Tochter bekam, fand sie keine Anlaufstelle, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. „Die Diagnose ist nichts, das nur einen betrifft, es betrifft das gesamte Umfeld – Kindergarten, Schule, überall.“ Er selbst sei deshalb Diabetes Typ F, wobei F für Familie stehe. Mit der Diagnose „kommt ein ganzer Strauß an Herausforderungen“, so Heier.

