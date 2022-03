Landratsamt: Transfer von Geflüchteten in Aichach-Friedberg abstimmen

Appell an hilfsbereite Bürger im Landkreis Aichach-Friedberg: Vor privat organisierten Aktionen, insbesondere bei Abholung von Menschen aus der Ukraine an den Grenzen, sollen sich die Organisatoren unbedingt bei der Kreisverwaltung melden.

Landrat Klaus Metzger ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger aus dem Wittelsbacher Land für die Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten. Er richtet aber gleichzeitig einen dringenden Appell an alle, die jetzt den Transfer von geflüchteten Menschen von der polnischen Grenze in den Landkreis organisieren, dies vorab unbedingt mit dem Landratsamt abzustimmen.

Zum Wohle und zum Schutz der ukrainischen Geflüchteten sollen sich die Organisatoren solcher Transporte (beispielsweise mit Reisebussen) bereits vor der Abfahrt in Deutschland mit der Kreisverwaltungsbehörde abstimmen, so das Landratsamt in einer Mitteilung. So könnten personelle und organisatorische Ressourcen sinnvoll eingesetzt und die geflüchteten Menschen ordnungsgemäß aufgenommen werden. Da ein Steuerungsszenario seitens der Bundesregierung bislang fehle, liege dieses Vorgehen im Interesse der Ankommenden. Ein gut gemeinter Transport könne darüber hinaus auch unangenehme rechtliche Konsequenzen haben: Wer Menschen ohne biometrischen Pass nach Deutschland bringe, bewegt sich womöglich unbeabsichtigt im Bereich der Schleusungskriminalität, warnt die Kreisbehörde. Ein weiteres Problem betreffe Kinder, die ohne die eigenen Eltern nach Deutschland kommen: Werde ihre Ankunft hier nicht registriert, sei schlimmstenfalls Missbräuchen in vielerlei Hinsicht Tür und Tor geöffnet.

Anlaufstelle für 180 Menschen in Derching ab dem Wochenende

Anlaufstelle für 180 Menschen in Derching ab dem Wochenende

Eine Unterkunft speziell für Flüchtende aus der Ukraine mietet der Landkreis ab sofort im Friedberger Stadtteil Derching an. 170 bis 180 Personen sollen dort Schutz finden und ihre weiteren Schritte planen können. Mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen der Feuerwehr, Rotes Kreuz (BRK) und Technisches Hilfswerk (THW) werde die Unterkunft in den nächsten Tagen eingerichtet und ausgestattet, sodass bereits am Wochenende, 12. und 13. März, die ersten Menschen einziehen können, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Das Landratsamt steht in engem Austausch mit den Verantwortlichen in Derching, die bereits Unterstützung durch weitere Ehrenamtliche angekündigt haben. Gedacht ist die Unterkunft als erste Anlaufstelle, um dann gegebenenfalls ihre Weiterreise zu Verwandten und Bekannten zu planen. Wer keine familiären Anknüpfungspunkte in Deutschland habe, bekomme entweder einen Platz in einer vom Landratsamt vermittelten Unterkunft oder habe die Möglichkeit, auch länger in Derching zu bleiben.





Anlaufstelle Ottmaring Für die am Donnerstag, 10. März, erwartete Ankunft eines weiteren Reisebusses mit Menschen aus der Ukraine hat das Landratsamt das Begegnungszentrum in Ottmaring (Stadt Friedberg) als erste Anlaufstelle akquiriert. Ab dem Wochenende wird diese Funktion dann die neu angemietete Unterkunft in Derching übernehmen.





Sprechstunde Wie bereits am Montag nutzte auch am Mittwoch eine große Zahl von Menschen das Angebot der Flüchtlings-Sprechstunde mit ukrainischen Dolmetschern im Landratsamt. An verschiedenen Stationen hatten sie die Möglichkeit, ihre Ankunft im Landkreis registrieren zu lassen und sich zu asylrechtlichen und leistungsrechtlichen Fragen zu informieren. Weil die Verunsicherung der Flüchtenden groß ist, etabliert die Ausländerbehörde des Landratsamtes die Sprechstunde mit Dolmetschern ab sofort jeden Montag und Mittwoch, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Der nächste Termin ist am Montag, 14. März.

Für unbegleitete Kinder und Jugendliche ist das Jugendamt zuständig

Für unbegleitete Kinder und Jugendliche ist das Jugendamt zuständig

Unbegleitete Minderjährige Für unbegleitete, minderjährige Kinder und Jugendliche ist das Jugendamt zuständig. Ansprechpartnerinnen sind Elisabeth Leiderer und Nadine Kopp. Bürger und Bürgerinnen aus dem Landkreis, die minderjährige Kinder aus der Ukraine aus ihrer eigenen Verwandtschaft aufnehmen, oder bereits aufgenommen haben, sollen umgehend Kontakt zum Jugendamt aufnehmen. Dessen Mitarbeiterinnen beraten zum weiteren Vorgehen und bieten nach Auskunft des Landratsamtes bei Bedarf auch Unterstützungsmöglichkeiten an. Familien, die ein Flüchtlingskind aus der Ukraine aufnehmen und als Pflegefamilie tätig sein möchten, erhalten weitere Informationen bei Katrin Bauer und Marina Wolframm vom Fachbereich Pflegekinderdienst. Kontakt: kreisjugendamt@lra-aic-fdb.de oder 08251/92-278. Weitere Infos unter: https://lra-aic-fdb.de/landratsamt/fachbereiche/abteilung-2-kommunales-soziales/Kreisjugendamt/





Ehrenamtliche gesucht Wer Geflüchteten aus der Ukraine Unterstützung anbieten möchten - sei es beim Übersetzen, als Begleitung zu Arzt- oder Behördenterminen oder einfach bei einem Spaziergang - kann sich über folgendes Formular in der Datenbank eintragen: https://www.freinet-online.de/forum/register_extern.php?assign_to_agid=1561&assign_to_group=6 Ansprechpartnerin in der Freiwilligenagentur des Landkreises Aichach-Friedberg ist Christine Harlacher, Telefon 08251/ 92-4889, E-Mail: christine.harlacher@lra-aic-fdb.de





Registrierung Zur Registrierung sollen sich Geflüchtete aus der Ukraine an das Anker-Schwaben-Behördenzentrum in Augsburg, Aindlinger Straße 16, wenden. Dazu genügt zunächst eine E-Mail an die Adresse Registrierungsanmeldung-ukraine@reg-schw.bayern.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname; Geburtsdatum; Kopie des Ausweisdokuments (wenn vorhanden); Familienverband (Anzahl mitreisende Familienmitglieder); Adresse der aktuellen Unterkunft (gegebenenfalls mit Name des Gastgebers); Kontaktdaten (Telefonnummer und Mail-Adresse). Die Regierung setzt sich dann für eine Terminvereinbarung zur Registrierung mit den Personen in Verbindung. Bis zum Termin kann es laut Landratsamt aktuell eine gewisse Zeit dauern. Schon vorher können Leistungen beim Landratsamt beantragt werden.





Leistungen Ukrainische Staatsangehörige, die im Landkreis bleiben möchten, werden dringend gebeten, sich auch beim Landratsamt in Aichach zu melden, um Leistungen erhalten zu können. Sie müssten nicht befürchten, umquartiert zu werden. Die Meldung kann bei der Sprechstunde im Landratsamt oder per E-Mail erfolgen an ukraine@lra-aic-fdb.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Aufenthaltsort, Einreisezeitpunkt, Erreichbarkeit, auch eine Passkopie ist erforderlich.





Kontakt Für alle Ukraine-Themen: Telefon 08251/92-4817, E-Mail ukraine@lra-aic-fdb.de. Um Unterkünfte anzubieten: Michael Englhart 08251/92-479, michael.englhart@lra-aic-fdb.de und Kerstin Siks 08251/92-257 kerstin.siks@lra-aic-fdb.de.

