Landrat will Kommunen im Wittelsbacher Land nicht schröpfen

Plus Positive Nachrichten bei den Kreisfinanzen: Energiepreise niedriger als gedacht und hohe Rücklagen. Klaus Metzger schlägt einen Umlagesatz von 48 Prozent vor.

Der Landrat des Landkreises Landsberg wollte die Kreisumlage für 2023 gleich um satte sechs Prozentpunkte von 51 auf 57 Prozent erhöhen. Der dortige Kreistag hat Thomas Eichinger ( CSU) inzwischen "eingefangen": Gegen seine Stimme und die einiger Getreuer wurden 52 Prozent beschlossen. Im Donau-Ries hat Landrat Stefan Rößle (CSU) auf Druck der Kommunen eine Sparkommission eingerichtet. Ziel: Die Kreisumlage soll "nur" um 3,3 Punkte von 46 auf 49,3 Prozent angehoben werden. Im Wittelsbacher Land hat Klaus Metzger (CSU) jetzt – traditionell – zu Jahresbeginn einen Brief an die Kreisrätinnen und Kreisräte geschrieben – damit dürfte die Diskussion um die Kreisumlage beendet sein.