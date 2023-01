Aichach-Friedberg

vor 21 Min.

Landtag legt Petition zu Ex-Gesundheitsamtsleiter Pürner ad acta

Ein Ausschuss des Bayerischen Landtags hat eine Petition gegen die Abordnung von Ex-Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Pürner zu den Akten gelegt. Anlass dafür war, dass ein Rechtsstreit in derselben Angelegenheit im November vergangenen Jahres mit einem Vergleich geendet hatte.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Um die Abordnung von Dr. Friedrich Pürner, dem früheren Leiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, ging es am Dienstag noch einmal im Bayerischen Landtag. Der Ausschuss für Fragen des Öffentlichen Dienstes befasste sich in nicht öffentlicher Sitzung mit einer Petition von 49 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Diese forderten, die Abordnung Pürners vom Gesundheitsamt in Aichach zurückzunehmen.

