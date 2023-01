Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Landwirte protestieren mit Wasser-Aktion gegen Nitrat-Messstellen

Plus Hohe Nitratwerte im Grundwasser bereiten Landwirten im Wittelsbacher Land Probleme. Nun wollen sie beweisen, dass einige Messstellen nicht richtig funktionieren.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Erst ist nur ein leises Gurgeln zu hören, wenig später rollt die Wasserwelle aus dem Rohr und füllt den kleinen Längenmoosgraben zwischen den Äckern neben der Kreisstraße AIC29 zwischen Laimering und Sielenbach. Am Beginn des Grabens liegt eine von insgesamt fünf Messstellen im Landkreis Aichach-Friedberg, die das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth regelmäßig beprobt, um den Nitratgehalt im Grundwasser zu messen. Mehrere Landwirte leiten am Donnerstag bei einer Protestaktion rund 10.000 Liter Regenwasser knapp 200 Meter entfernt in das Abwassersystem. Damit wollen sie beweisen, dass die gemessenen, zu hohen Nitratwerte durch Oberflächenwasser beeinflusst werden. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (WWA) widerspricht dagegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen