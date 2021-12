Aichach-Friedberg

06:28 Uhr

Langes Warten auf Corona-Booster: Eine Pflegefachkraft aus Dasing berichtet

Plus Jeden Tag kommt Annett Nuglisch bei ihrer Arbeit mit Älteren in Kontakt. Dennoch verzweifelte sie fast bei dem Versuch, einen Termin für eine Booster-Impfung zu ergattern.

Von Marina Wagenpfeil

15.400 Menschen haben im Landkreis Aichach-Friedberg bislang eine Corona-Booster-Impfung erhalten (Stand: 2. Dezember). Alleine in der Woche von 25. November bis 2. Dezember bekamen 5375 die Auffrischung des Corona-Schutzes per Spritze. Annett Nuglisch war keine von ihnen. Und das obwohl die 53 Jahre alte Pflegefachkraft sich bereits seit Mitte November um einen Impftermin bemüht. Ihr Beispiel zeigt, was derzeit viele durchmachen: Sie wollen sich gerne impfen lassen, bekommen dafür aber keine Gelegenheit.

