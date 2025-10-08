Lebenshilfe-Vorstand Konrad Schwegler feiert 30-jähriges Dienstjubiläum

In diesen Tagen feiert der Vorstand der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, Konrad Schwegler, sein 30-jähriges Dienstjubiläum. Angefangen hat der Jubilar mit einer Ausbildung im Landratsamt Aichach und einer Weiterbildung zum Betriebswirt. 1995 wurde er dann vom damaligen Vorstand Horst Thoma zur Lebenshilfe geholt. Damals noch mit weniger Einrichtungen als heute, was sich im Laufe der Jahre dann zunehmend änderte. In die 30-jährige Schaffenszeit Schweglers fallen unter anderem die Inbetriebnahme des Kinderhauses, die Aufnahme des Betriebs „ambulant unterstütztes Wohnen“ sowie der „Tagesstruktur für Menschen aus dem Autismusspektrum“, Bau des Wohnheims am Plattenberg und der Erweiterungsbau der Elisabethschule - um nur einen Teil der weit gestreuten Aufgaben zu nennen. Nicht von ungefähr stiegen somit die Mitarbeiterzahlen von 70 in 1995 auf aktuell rund 300 Mitarbeitende an 22 Standorten, die heute das Aichacher Stadtbild prägen. Viele Herausforderungen, die Schwegler in 30 Jahren erst als Geschäftsleiter und dann als Vorstand engagiert und stets loyal meisterte. In einer kleinen Feierstunde dankten Aufsichtsrat und Einrichtungsleitungen ihm für 30 Jahre harte Arbeit und Hingabe für die Lebenshilfe.

