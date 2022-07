Aichach-Friedberg

vor 52 Min.

LED-Lampen, Thermostate und Duschen: Was tun bei hohen Gaspreisen?

Plus Die Energieberatung der Fachstelle Klimaschutz des Landratsamts Aichach-Friedberg gibt Tipps zum Energiesparen und erklärt, welche Umrüstungen jetzt sinnvoll sein können.

Von Marina Wagenpfeil

Seit Ende Juni gilt in Deutschland die Alarmstufe des Gas-Notfallplans in Deutschland. Im ersten Moment ändert sich dadurch für Verbraucher nicht unbedingt viel. Doch das wird spätestens im Herbst, wenn es wieder kälter wird, anders. Unternehmen und private Verbraucher müssen sich laut Bundesnetzagentur auf deutlich steigende Gaspreise einstellen. Bereits jetzt ist die Versorgungslage in Deutschland zwar stabil, aber angespannt. Haushalte können einen Teil dazu beitragen, Gas einzusparen und für den Herbst vorzusorgen. Warum die Umrüstung auf LED-Lampen Sinn ergibt, welche kleineren Investitionen schnell umsetzbar sind und ob man sich nach einer Heizungsalternative umschauen sollte, erklärt Fatma Friedrich von der Fachstelle Klimaschutz im Landratsamt, bei der es eine Energieberatung für Landkreisbewohner gibt.

