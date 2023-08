Leibeigene gab es noch vor über 200 Jahren im Wittelsbacher Land

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Etwa der Leibeigenschaft. Die gab es viel länger, als viele glauben.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht werden. So war bisher nahezu unbekannt, dass es bis vor 200 Jahren in unserer Heimat noch viele Leibeigene gab.

Wer wissen möchte welche konkreten Auswirkungen die Leibeigenschaft für die Menschen hatte, wird im Beitrag "Leibeigenschaft im Landgericht Aichach in der Frühen Neuzeit" von Stefan Schleipfer Antworten finden.

Leibeigene sind keine rechtlosen Sklaven

Leibeigenschaft wird landläufig mit Sklaverei gleichgesetzt. Die Leibeigenen werden in den historischen Schriftquellen auch als „Eigenleute“ bezeichnet. Sie waren jedoch keine rechtlosen Sklaven, wie es die Sklaven bei den alten Römern waren Sie waren vielmehr, zumindest in der Neuzeit, vor allem Untertanen ihres Grundherrn.

Im Leibgeldregister für das Jahr 1700 sind die „leibeigenen Manns- und Weibspersonen“ verzeichnet. Foto: Repro Stefan Schleipfer

Als Untertanen konnten sie eigenes Vermögen besitzen, Verträge schließen und ihren Ehepartner frei wählen. Wie Freie zahlten sie Steuern, leisteten Arbeitspflichten und hatten Zugang zu den Gerichten. Allerdings mussten sie zusätzliche Abgaben an ihren Leibherrn entrichten wie Leibgelder, Todesfallabgaben und Zahlungen im Fall einer Befreiung aus der Leibeigenschaft.

Leibeigene empfinden ihre Herkunft als Makel

Neben diesen finanziellen Belastungen empfanden viele Leibeigene ihre Herabstufung als Makel. Eine Befreiung war allerdings nur in zwei Fällen möglich: bei einem Aufstieg vom Bauernstand in einen höheren Stand und bei einem Wegzug aus dem Gebiet des Kastenamts Aichach.

Erst mit der Verfassung von 1808 wurde in Bayern die Leibeigenschaft endgültig abgeschafft. Auch wenn die Leibeigenschaft für die betroffenen Menschen keine Sklaverei, sondern nur eine finanzielle Belastung bedeutete: Ihre Aufhebung haben die Menschen sicher begrüßt.

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 € erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben