Leseraufruf: Wo gibt es den besten Kuchen im Landkreis Aichach-Friedberg?

Im Wittelsbacher Land gibt es zahlreiche Cafés mit einem grandiosen Kuchen-Angebot. Schicken Sie uns Ihren Tipp für den besten Kuchen oder das beste Gebäck.

Die Liste schöner Cafés mit einem tollen Angebot im Landkreis Aichach-Friedberg ist lang: Mariandl's Hofcafé in Dasing, Café Mahlzeit in Adelzhausen oder Klassiker wie das Altstadtcafé in Friedberg oder das Café Gulden in Aichach – um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Viele von ihnen locken mit selbst gemachten Kuchen, Torten und Gebäck, wie sie nur durch gutes altes Bäcker- und Konditorhandwerk gezaubert werden können. Doch wo gibt es den leckersten Kuchen, das beste Törtchen oder den feinsten Nusszopf? Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wo es ihnen am besten schmeckt.

So funktioniert die Suche nach dem besten Kuchen im Wittelsbacher Land

Schreiben Sie uns Ihren Favoriten per Mail unter dem Stichwort "Bester Kuchen" an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de und erklären Sie kurz, weshalb Sie von dem Angebot dort so überzeugt sind und welcher Kuchen, welche Torte oder welches Gebäck Sie besonders empfehlen können. Sollten Sie sogar noch ein Foto davon haben, immer gerne her damit gemeinsam mit dem Fotografennamen!

Dabei ist es egal, ob es sich um ein Café oder eine Bäckerei handelt – nur selbst gemacht sollten die Leckereien sein. Unter allen Vorschlägen verlosen wir drei 25-Euro-Gutscheine für Kuchen. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sollte außerdem seine Adresse und eine Telefonnummer in der Mail angeben.

Wir sammeln bis zum 19. März alle Vorschläge, die im Landkreis Aichach-Friedberg liegen, und geben sie anschließend zur Abstimmung frei. Bei dem Voting sind wiederum alle Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, für ihren Favoriten zu stimmen. Aus denjenigen mit den meisten Stimmen erstellen wir dann eine Übersicht mit den Anlaufstellen, die nach Lesermeinung die besten Kuchen, Torten oder Gebäcke haben.

