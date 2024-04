Leseraufruf: Wo gibt es im Landkreis die schlimmsten Schlaglöcher?

Wir wollen wissen: Welche Straßen empfinden Sie im Landkreis Aichach-Friedberg als Zumutung? Melden Sie uns per Mail die schlimmsten Schlaglöcher.

Das Wittelsbacher Land ist eine schöne Region. Wunderschöne Schlösser, unberührte Naturschutzgebiete und berühmte Wallfahrtsstätten gibt es hier im Landkreis Aichach-Friedberg. Dort hinzukommen ist aber nicht immer eine Wonne. Schlaglöcher, Flickenteppiche wegen zahlreicher Bauarbeiten oder einfach nur brüchiger Asphalt: Nicht auf allen Straßen und Strecken fährt man

dahin wie auf Wolken, mancherorts wird die Fahrt sogar zu einer gewaltigen Holperei. Wir wollen von Ihnen wissen: Wo im Landkreis Aichach-Friedberg ist die schlimmste Schlaglochstrecke?

Um Folgendes bitten wir Sie:

Schicken Sie uns ein querformatiges Bild Ihrer vorgeschlagenen Strecke per E-Mail mit dem Stichwort " Schlaglochstrecke " an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de .

" an oder . Das Foto sollte als JPG- oder PNG-Datei angehängt werden und eine Mindestgröße von 1 MB haben.

Bitte geben Sie Ort und Adresse der Strecke an. Außerdem bitten wir, wenn möglich, um weitere Details, etwa seit wann die Strecke bereits in diesem Zustand ist.

Zudem benötigen wir für Rückfragen Ihren Namen, eine telefonische Kontaktmöglichkeit, Adresse sowie – soweit nicht übereinstimmend – den Namen des Fotografen oder der Fotografin.

Schlaglöcher und Co.: Welche Straßen im Wittelsbacher Land sind eine Zumutung?

Klar, im Wittelsbacher Land wird viel Geld für die Infrastruktur ausgegeben. Mit dem Frühling startet jetzt auch der große Baustellen- und Reparaturreigen. Alles auf einmal lässt sich dann aber doch nicht ausbessern: Am Dasinger Bahnhof ist etwa der Straßenbelag des Parkplatzes nicht im besten Zustand, Ein- und Ausfahrt werden dort zur Auf- und Abfahrt. Auch die Zettlerstraße in Kissing ist laut einem Leser "seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand", Schlaglöcher und andere Risse ziehen sich durch den Asphalt.

Wir als Redaktion wollen weitere Strecken zusammentragen und freuen uns dafür auf weitere Zuschriften. Dafür wünschen Ihnen viel Spaß, viel Erfolg beim Fotografieren der schlimmsten Schlaglöcher im Landkreis – und geben Sie auf ihre Stoßdämpfer acht! (AZ)

