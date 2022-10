Leservoting: Diese Hunde haben von Ihnen die meisten Stimmen bekommen

Auf unseren Aufruf sind unzählige Hundebilder bei uns eingegangen. Über das schönste Bild haben unsere Leserinnen und Leser abgestimmt – mit diesem Ergebnis.

Wir hatten Sie zum Welthundetag am 10. Oktober um Ihr schönstes Hundefoto gebeten. Unzählige Fotos haben uns daraufhin erreicht: insgesamt fast 130. Dazu kommen ein paar weitere Bilder, die leider etwas zu spät geschickt wurden und die deshalb nicht am Voting teilnehmen konnten, auf denen die Hunde aber nicht weniger süß sind. Auch die Resonanz auf das Voting selbst war groß: Es wurden 7111 Stimmen abgegeben. Diese drei Hunde liegen mit klarem Abstand auf den ersten drei Plätzen.

Platz 3 im Leservoting: Raven aus Friedberg

Raven Foto: Rudi Singh

Die zwei Jahre alte Border-Collie-Hündin lebt bei Rudi Singh in Friedberg. Wie ihr Besitzer erzählt, ist sie ein besonders schneller Hund – so schnell, dass ihre Rennstrecke im Garten mittlerweile sogar über die Vogelperspektive auf Google Maps sichtbar ist. Vino hat insgesamt 970 Stimmen erhalten.

Platz 2: Vino aus Friedberg

Vino Foto: Andrea Presche

Auch Labradorrüde Vino ist zwei Jahre alt. Er lebt bei Besitzerin Andrea Presche in Friedberg und unterstützt die Lehrerin bei ihrer Arbeit an der Mittelschule Sielenbach. Er ist im Klassenzimmer dabei, hilft bei Lernspielen als "Lernhelfer" oder spielt auch mal die Losfee. Vino hat insgesamt 1160 Stimmen erhalten.

Platz 1: Levi aus Aichach

Levi ist 15 Monate alt und lebt bei Frauchen Carola Eichner in Aichach. Der dreifarbige Australian Shepherd spielt für sein Leben gern und befindet sich gerade mitten in der Pubertät. Mit insgesamt 1277 ist Levi der klare Sieger der Abstimmung.

Levi Foto: Carola Eichner

Über das Abstimmungsergebnis freut sich Carola Eichner sehr. Sie hat extra Freunde und Familie sowie Arbeitskollegen dazu animiert, für Levi abzustimmen – mit Erfolg. Der junge Hund ist bei Eichner, seit er ein Welpe ist. Zurzeit durchlebt sie mit ihm die Pubertät, die es auch bei Hunden gibt: "Er bellt, wenn er keine Aufmerksamkeit bekommt", erzählt die 27-Jährige, lacht aber dabei.

Vor drei Jahren ist der Hund der Familie, Gustl, bei einem Gassi-Gang vergiftet worden, ein Schock. "Eigentlich wollten wir keinen neuen Hund, aber ich habe mich direkt in Levi verliebt", erzählt Eichner. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion brachten Eichner und ihr Vater den Welpen nach Hause – zur großen Überraschung ihrer Mutter. "Der neue Hund hat definitiv geholfen, den Verlust von Gustl zu verarbeiten." Seitdem wirbelt Levi durch das Leben der Familie. "Er lebt bei mir, aber ich habe den Rückhalt meiner ganzen Familie", erklärt Eichner. Sie versuche dem Australian Shepherd so viel wie möglich zu geben: "Ich gehe mindestens zweimal pro Woche in die Hundeschule, und er hat auch quasi seinen eigenen Hunde-Freundeskreis, mit dem wir uns regelmäßig treffen."

Denn er braucht viel Beschäftigung. "Er ist wahnsinnig schlau", so die 27-Jährige. Momentan sammelt er im Garten die Äpfel ein und legt sie in ein Körbchen. "Diese Kopfarbeit muss bei ihm sein." Doch auch wenn er seine Besitzerin auf Trab hält, missen möchte sie ihn nicht: "Der Hund bedeutet mir mein ganzes Leben und verbringt fast jede Sekunde mit mir."

