Letzte Chance: Heimat-Check läuft noch bis zum 31. August

Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrem Heimatort? Das und noch viel mehr wollen wir von den Menschen in Aichach-Friedberg wissen. Fast 2000 Menschen haben bereits mitgemacht.

Seit Anfang August läuft die große Umfrage zu unserer Heimat. Wir wollen in unserem Heimat-Check wissen, wie wohl sich die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg und ihrer Heimatgemeinde fühlen. Dazu haben wir einen Fragenkatalog entwickelt, mit verschiedenen Kategorien, unter anderem zum gastronomischen Angebot, der Infrastruktur oder der Gesundheitsversorgung. Kurzum: Wie lebt es sich im Wittelsbacher Land?

2000 Menschen in Aichach-Friedberg haben schon mitgemacht

Bis zum 26. August haben sich knapp 2000 Menschen an der Umfrage beteiligt. Die meisten Rückmeldungen kamen bislang aus Friedberg mit 480 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Danach folgen Mering, Aichach und Kissing mit jeweils mehr als 200 Antworten. Über die Abstimmungsergebnisse wollen wir nicht zu viel verraten, denn noch läuft die Umfrage ja. Nur so viel: Besonders beim Thema Sauberkeit punktet der Landkreis Aichach-Friedberg; dafür ist die Bewertung der Freizeitmöglichkeiten eher unterdurchschnittlich. Doch die Unterschiede sind je nach Kommune groß. Um tatsächlich jede Ortschaft auswerten zu können, brauchen wir allerdings eine gewisse Anzahl an Antworten, die noch nicht überall erreicht wurden. So fehlen etwa in Adelzhausen, Baar, Eurasburg, Petersdorf, Schiltberg, Schmiechen, Sielenbach, Steindorf und Todtenweis jeweils noch ein paar wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um eine dezidierte Auswertung für die einzelnen Kommunen machen zu können.

Die Abstimmung läuft noch bis Ende August. Mitmachen können alle Interessierte unter www.heimat-check.bayern – und gewinnen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir nämlich 20 Mal 500 Euro. Die Umfrage dauert ungefähr fünf Minuten. In 14 Kategorien können Sie dabei Ihre Heimat bewerten. Anschließend erstellen wir daraus ein umfangreiches Stimmungsbild und verraten Ihnen in der Zeitung und auf unserer Homepage, wie die Region, der Landkreis und Ihr Wohnort im Heimat-Check abgeschnitten haben. Sie können Ihren Ort mit den Nachbargemeinden vergleichen und erfahren so, wo es sich am besten wohnt – und wo die Einwohner vielleicht eher unzufrieden sind. Wer mag, kann am Ende auch eigene Antworten und Anmerkungen einfügen – zur Heimat, aber auch zur Heimat-Zeitung. Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger ist die Umfrage am Ende.

Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

