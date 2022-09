Malteser bauen den Katastrophenschutz im Landkreis aus

Dafür wird auch in Aichach eine Schnell-Einsatz-Gruppe aufgebaut. Der Malteser Hilfsdienst Aichach-Friedberg sucht nun weitere Helfer.

Der Malteser Hilfsdienst in Aichach-Friedberg erweitert seine Aktivitäten im Bereich Katastrophenschutz. Dafür baut er eine Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) Betreuung auf. Diese Einheit betreut Menschen, die von einem Schadensereignis betroffen, aber nicht verletzt sind. Dafür suchen die Malteser nun Freiwillige, die sich hier engagieren möchten.

Dem Hilfsdienst geht es laut Mitteilung darum, Betroffene, aber Unverletzte zum Beispiel eines Bus- oder Zugunglücks zu betreuen, es geht um eine Evakuierung bei einem Großbrand, bei einer Überschwemmung oder einer Vollsperrung auf einer Autobahn. Die Ehrenamtlichen geben dann Verpflegung aus, organisieren bei Bedarf eine Notunterkunft und bieten ein offenes Ohr für ihre Sorgen.

Malteser rechnen im Landkreis mit mehr Katastrophen-Einsätzen

Alexander Pereira, Diözesangeschäftsführer der Malteser, verdeutlicht: "Hochwasser und Pandemie, aber auch der Ukraine-Krieg haben den Katastrophenschutz in den letzten zwei Jahren stark gefordert." Und weiter: "Mit dem Klimawandel müssen wir davon ausgehen, dass wir solchen Gefahren in Zukunft öfter ausgesetzt sind." Die Malteser freuten sich deshalb, dass ihnen der Freistaat das Fahrzeug für die SEG Betreuung zur Verfügung stellt "und damit die Aufgabe überträgt, diese Einheit aufzubauen. Nun ist es an uns, sie mit Leben zu füllen."

Die Helferinnen und Helfer führen als SEG Anlaufstelle auf ihrem Fahrzeug sämtliches Material mit, um bis zu 50 Personen zu versorgen. Ein Betreuungstrupp wird bereits durch das BRK in Mering gestellt, nun kommt ein weiterer bei den Maltesern am Standort Aichach hinzu. Gemeinsam können dann bis zu 200 Personen versorgt werden.

Malteser können helfen, wenn schnell viele Verletzte versorgt werden müssen

Zudem stellen die Malteser Aichach eine Schnell-Einsatz-Gruppe Transport. Sie kommt zum Einsatz, wenn schnell viele verletzte Menschen versorgt werden müssen und der Regelrettungsdienst an seine Grenzen stößt. Ebenso wie die Feuerwehren sind beide Einheiten rein ehrenamtlich organisiert und freuen sich über tatkräftige Unterstützung von neuen Helferinnen und Helfern.

Deshalb veranstaltet der Hilfsdienst einen Informationsabend "Katastrophenschutz". Termin ist am 27. Oktober ab 19 Uhr in der Dienststelle in Aichach (Tränk 1). Dort werden beide Einheiten vorgestellt. Bereits Aktive berichten von ihren Erfahrungen. Die Dienststellenleiterin Aichach-Friedberg, Sybille Stegmair, betont: "Wir suchen Teamplayer, Blaulichtinteressierte und Menschen, die einfach gern helfen wollen."

Kontakt: Notfallvorsorge.aichach@malteser.org, Telefonnummer 08251-8863104. (AZ)