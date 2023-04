Aichach-Friedberg

Masken, Desinfektionsmittel, Abstand: Was bleibt von Corona zurück?

Plus Inzwischen sind alle Corona-Regeln aufgehoben. Doch manches bleibt in Aichach-Friedberg erhalten - auch, weil es weiterhin Infektionen gibt, wie derzeit am Friedberger Krankenhaus.

Von Marina Wagenpfeil

Vor nicht mal einer Woche ist die FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern gefallen. Nun gilt sie im Krankenhaus in Friedberg wieder - zumindest auf einer Station. Denn, wie die Kliniken an der Paar am Mittwoch mitteilen, gab es dort zuletzt mehrere Corona-Fälle, die die Verantwortlichen zum Handeln zwingen. Das Beispiel zeigt: Die bundesweiten Corona-Regelungen sind inzwischen zwar alle aufgehoben, doch eine Rückkehr zu Zeiten vor der Pandemie bedeutet das deshalb nicht zwangsläufig. Insbesondere in Krankenhäusern, Arztpraxen, Seniorenheimen und Apotheken im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt von manchen Regelungen oder Angeboten etwas auf freiwilliger Basis zurück.

Fünf Corona-Fälle auf einer Station im Krankenhaus Friedberg

Das gilt hauptsächlich dann, wenn Corona-Fälle auftreten. Für die Station 3.1 am Friedberger Krankenhaus gelten deshalb ab sofort bis zum Wochenende wieder ein Besuchsverbot, ein Aufnahmestopp und eine Maskenpflicht. Von einer Corona-Infektion betroffen sind laut Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, derzeit fünf Patientinnen und Patienten, die alle wenige bis gar keine der typischen Symptome zeigen. Niemand von ihnen sei kritisch erkrankt, alle werden wegen anderer Diagnosen behandelt, so Mayer. Insgesamt verfügt die Station über 34 Betten. Ob auch Ansteckungen innerhalb des Krankenhauses erfolgt sind, ist unklar. "Aufgrund der wegfallenden Masken- und Testpflichten sowie der gelockerten Besucherregelungen lassen sich Infektionsketten nicht mehr eindeutig rekonstruieren", erklärt der Geschäftsführer. Die Zunahme sei wohl ein Abbild des allgemeinen, aber nicht mehr erfassten Infektgeschehens.

