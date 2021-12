Mehr als 100 Corona-Fälle an einem Tag: Inzidenz steigt an

112 Neuinfektionen sind laut Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstag hinzugekommen. Die Corona-Inzidenz steigt wieder über 500.

Sonntag, Montag, Dienstag - drei Tage lag die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nun unter dem Wert von 500, erstmalig seit Mitte November. Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut (RKI) nun wieder einen höheren Wert von 505,8 ausgewiesen, nachdem am Vortag insgesamt laut Landratsamt Aichach-Friedberg 112 Neuinfektionen hinzugekommen waren. Zum Wochenbeginn lag die Inzidenz noch bei 474,7 (Dienstag) und 483,6 (Montag). In Bayern liegt die Inzidenz laut RKI bei 493,2 und ist damit ebenfalls leicht gestiegen.

Ab heute gilt in Bayern zudem die 2G-Regel auch im Einzelhandel. Das bedeutet: Nur Geimpfte und Genesene haben noch Zugang. Damit setzt der Freistaat den Bund-Länder-Beschluss um. Die Ausnahme bilden Geschäfte des täglichen Bedarfs, beispielsweise Supermärkte, Drogerien, Apotheken, aber auch Tankstellen und Baumärkte.

Lesen Sie dazu auch