Mehr als 1000 Corona-Meldungen an einem Tag in Aichach-Friedberg

Plus Das Gesundheitsamt im Landkreis Aichach-Friedberg wird mit Corona-Meldungen geradezu überhäuft. Betroffene müssen deshalb oft lange warten.

Jeden Tag gehen beim Gesundheitsamt Aichach-Friedberg mehr als 1000 Labor-Meldungen ein - ein Großteil davon positive PCR-Testergebnisse. "Allein zwischen Donnerstagabend bis Freitagmorgen waren es beispielsweise über 1200", teilt das Landratsamt mit. Das führe zu einem Rückstand bei der Bearbeitung und zu einer längeren Wartezeit bei den Betroffenen. Auch bei der Weitermeldung der Zahlen gebe es einen Rückstand. Das liegt aber nicht nur an den begrenzten Kapazitäten des Gesundheitsamtes.