Aichach-Friedberg

vor 1 Min.

Mehr als die Hälfte der Menschen im Wittelsbacher Land wählt zuhause

Plus In Aichach haben schon zwei Fünftel der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert. Der Landeswahlleiter rechnet mit einer Quote so hoch wie mitten in der Pandemie.

Von Christian Lichtenstern

Haben Sie schon gewählt? Ein beachtlicher Teil der Wahlberechtigten im Wittelsbacher Land kann diese Frage zehn Tage vor dem Termin für die Landtags- und Bezirkstagswahl am Sonntag, 8. Oktober, schon mit Ja beantworten. Das zeigen die Zahlen für die gestellten Briefwahlanträge bei den Kommunen im Landkreis. In Aichach haben jetzt schon fast 40 Prozent aller Wahlberechtigten die Unterlagen angefordert. Landeswahlleiter Thomas Gößl hält in Bayern eine Briefwahlquote von über 60 Prozent für möglich - also in etwa so hoch wie bei der letzten Bundestagswahl mitten in der Pandemie.

Die Briefwahlunterlagen für die Landtags- und Bezirkswahlen 2023 in Bayern mit Stimmzettel und Stimmzettelumschlag. Foto: Sven Hoppe (Symbolbild)

Die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler steigt seit 15 Jahren kontinuierlich an und die Entwicklung lässt sich auch an einem Zeitpunkt festmachen. Bei der Bundestagswahl 2008 mussten die Bürger erstmals nicht mehr begründen, warum sie die Stimmzettel bei sich zu Hause ausfüllen wollen. Bei der Landtagswahl 2013 machte dann schon über ein Drittel die Kreuze nicht mehr im Wahllokal und fünf Jahre später lag der Anteil bei fast 40 Prozent. Corona beschleunigte den Trend dann noch mal extrem und die Bayern wählten besonders gern in den eigenen vier Wänden: Bei der Bundestagswahl 2021 lag der Freistaat mit einer Briefwahlquote von 62,4 Prozent ganz vorn in Deutschland.

