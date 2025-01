Menschen in Aichach-Friedberg starten mit viel Feuerwerk ins Jahr 2025

Lautstark und mit viel Feuerwerk haben die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg in der Silvesternacht das neue Jahr willkommen geheißen. Mit einem beeindruckenden Feuerwerk wurde dieses Mal in Todtenweis der Jahreswechsel gefeiert. Die Landjugend lud die Bevölkerung zur Party mit Lagerfeuer und Bewirtung in einem beheizten Zelt an der Wirtskapelle ein. Pünktlich um Mitternacht startete das Lichterspektakel, das eine Viertelstunde lang dauerte.

Icon Vergrößern In Todtenweis lud die Landjugend die Bevölkerung zur Silvesterparty an der Wirtskapelle ein. Dort gab es ein viertelstündiges Feuerwerk zu sehen. Foto: Sofia Brandmayr Icon Schließen Schließen In Todtenweis lud die Landjugend die Bevölkerung zur Silvesterparty an der Wirtskapelle ein. Dort gab es ein viertelstündiges Feuerwerk zu sehen. Foto: Sofia Brandmayr

Auch anderswo rummste es ordentlich am Himmel. So zum Beispiel in der Marktgemeinde Aindling. Oder in Rehling, wo unter anderem auf dem Rathausplatz wieder einmal einiges los war.

Icon Vergrößern Auch in Rehling wurde das neue Jahr mit viel Feuerwerk begrüßt. Das Foto zeigt einige Raketen im Rehlinger Nachthimmel. Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Auch in Rehling wurde das neue Jahr mit viel Feuerwerk begrüßt. Das Foto zeigt einige Raketen im Rehlinger Nachthimmel. Foto: Josef Abt

In Aichach nahmen die Familien Niedermayr und Regau das neue Jahr deutlich leiser – nämlich mit Sternwerfern – in Empfang. Dabei zeichneten sie zu viert die Jahreszahl 2025 in die Luft. Ludwig Regau nahm das Bild mit vier Sekunden Langzeitbelichtung auf.

Icon Vergrößern Die Familien Niedermayr und Regau nahmen das neue Jahr mit Sternwerfern in Empfang. Damit zeichneten vier Familienmitglieder die Jahreszahl 2025 in die Luft. Foto: Ludwig Regau Icon Schließen Schließen Die Familien Niedermayr und Regau nahmen das neue Jahr mit Sternwerfern in Empfang. Damit zeichneten vier Familienmitglieder die Jahreszahl 2025 in die Luft. Foto: Ludwig Regau

Seit rund zehn Jahren nehmen die beiden Familien zum Jahreswechsel ein solches Foto auf. Anfangs brauchte es mehrere Vesuche, bis das passende Foto im Kasten war. Inzwischen sind sie ein eingespieltes Team. Das Foto schickte uns Elisabeth Niedermayr. (brs, at, AZ)