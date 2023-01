Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Millionen-Zuschuss vom Freistaat für Geburtshilfestation in Friedberg

Plus Das Land übernimmt eine Million des mehr als doppelt so hohen Defizits der Gynäkologie am Friedberger Krankenhaus im Jahr 2021. Der Landkreis kassiert den Höchstbetrag.

Von Christian Lichtenstern

Im Herbst war bei der ersten Beratung des Haushalts 2023 der Blick in die finanzielle Zukunft des Wittelsbacher Landes noch ziemlich trübe. Im neuen Jahr zeigt sich immer mehr Licht am Horizont. Sprich niedrigere Energiekosten als befürchtet, mehr Rücklagen als erwartet und höhere Einnahmen als gedacht. Auch von den Kliniken an der Paar kommt jetzt zumindest eine gute Nachricht: Der Freistaat übernimmt eine Million des Defizits der Geburtshilfe im Friedberger Krankenhaus im Jahr 2021. Die Zusage aus München traf kurz vor Weihnachten im Landratsamt ein. Das teilte Landrat Klaus Metzger in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses des Kreistags mit.

