Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Mit den Corona-Zahlen steigen die Rückstände am Gesundheitsamt

Plus Die Corona-Infektionen in Aichach-Friedberg steigen, ebenso die Rückstände am Gesundheitsamt. Das Team der Kontaktnachverfolger schrumpft - auch wegen des Kriegs.

Von Nicole Simüller

Die Corona-Infektionszahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen und sorgen so auch wieder für eine erhöhte Arbeitsbelastung am Gesundheitsamt. Erschwerend kommt hinzu, dass dort gleichzeitig Personal abgezogen werden muss. Das Landratsamt bittet daher dringend weiterhin alle, die per PCR positiv getestet wurden, nicht auf einen Anruf des Gesundheitsamts zu warten.

