Von Aichach-Friedberg aus mit Express-S-Bahn nach München und zum Flughafen

Ab 2028 soll die S-Bahn S23X Fahrgäste aus dem Wittelsbacher Land im Stundentakt ohne Umstieg nach München bringen.

Eine neue regionale S-Bahn-Linie mit dem Arbeitstitel S23X

. Die Linie soll in Augsburg-Oberhausen beginnen und zunächst stündlich an sieben Tagen die Woche über die derzeit im Bau befindliche zweite Münchner Stammstrecke (Tunnel) bis zum Airport nach Erding fahren. Zwischen Augsburg und Mammendorf sollen alle Haltepunkte bedient werden, sodass auch ein Zustieg in Hochzoll (Anbindung der Paartalbahn), Kissing, Mering St. Afra und Mering, Althegnenberg und Haspelmoor (beide Landkreis Fürstenfeldbruck) möglich ist.

Durch die neue S-Bahn werde eine Fahrtmöglichkeit ohne Umstieg zu zentralen Punkten in München, wie dem Marienhof oder dem Ostbahnhof geboten, teilt Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko (CSU) mit. Die Anbindung an den Münchner Flughafen soll Fahrzeiten ab Kissing in 77 Minuten, ab Mering St. Afra in 74 Minuten und ab Mering in 72 Minuten realisiert werden. Mit der S23X verkehrt vor allem am Abend eine zusätzliche Verbindung von Augsburg über Kissing und Mering nach München. Das Konzept bringe somit für das Wittelsbacher Land deutliche Vorteile. „Mit der S23X wird der Landkreis weiter an die Region München angeschlossen. Pendler, aber auch Reisende werden von der zusätzlichen Verbindung profitieren“, ist Tomaschko überzeugt. Die regionale S-Bahn werde auch die Verbindungen mit dem Regional-Express entlasten würde. Die würden in ihrem Angebot nicht gekürzt, sondern die Verbindungen durch die zusätzliche S-Bahn ausgeweitet.

Ab 2028: Neue S-Bahn-Linie S23X von Augsburg nach München

Der umsteigefreie Zug soll je nach Verbindung gleich schnell oder bis zu zehn Minuten schneller sein als die aktuelle Kombination aus Regionalbahn und einer der Flughafen-S-Bahn-Linien. In Augsburg werden die künftig von dort aus möglichen Verbindungszeiten (85 Minuten) immer noch als zu lange erachtet. Geprüft werden müsse auch eine direkte Verbindung unter Umgehung der Münchner Innenstadt, etwa über Gütergleise. „Wer zum Flughafen will, möchte schnell dorthin kommen“, so der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich in einer früheren Stellungnahme. Die geplante Erweiterung des Münchner S-Bahn-Netzes mit Express-Zügen betrifft nicht nur Augsburg. Geplant ist auch eine Regional-S-Bahn S24X, die von Geltendorf über Kaufering (beide Landkreis Landsberg) nach Buchloe (Landkreis Ostallgäu) verlängert wird. Zusätzliche Gleise werden für S23X und S24X nicht verlegt, es müssen aber Bahnsteige in Augsburg, Geltendorf und Buchloe umgebaut werden.

Ab dem Jahr 2028 soll es eine neue S-Bahn-Linie geben, die von Augsburg über München bis zum Flughafen führt. Foto: Frank Leonhardt/dpa (Symbolbild)

Eine Verbesserung des Regio-Schienen-Takts innerhalb der Stadt Augsburg selbst – also zwischen den Stadtteilbahnhöfen Hochzoll und Oberhausen – und damit auch für die Fahrgäste der Paartalbahn ist dagegen in weite Ferne gerückt (wir berichteten). Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Freistaats den Schienennahverkehr in Bayern koordiniert, hatte im Sommer 2021 mitgeteilt, dass diese Planungen vorläufig nicht mehr weiterverfolgt werden. Das dafür in Oberhausen nötige Wendegleis, so die Deutsche Bahn, würde über 100 Millionen Euro kosten, weil Bahndämme, Brücken und Oberleitung neu gebaut werden müssten. Das bedeutet auch, dass Züge der Paartalbahn – sie fahren tagsüber im Halbstundentakt ab Aichach – bis auf Weiteres weiter am Hauptbahnhof enden und nicht bis Oberhausen verlängert werden können, wie es mal geplant war. Eine Taktverdichtung hätte es ermöglicht, das Stadtgebiet ohne lange Wartezeiten und Fahrplanlücken innerhalb von etwa zehn Minuten von Ost nach West zu durchqueren – im Gegensatz zu allen anderen Verkehrsmitteln ist das konkurrenzlos schnell.

Dass die neue Linie S23X jetzt bis Oberhausen führen soll ist aber auch eine Ausweitung gegenüber den ursprünglichen Überlegungen, die Express-S-Bahnlinie bereits in Mering oder Kissing enden zu lassen. Dann wäre aber auch keine Anbindung an die Paartalbahn gegeben. Laut BEG würde der erste Express-S-Bahn-Zug unter der Woche um 4.20 Uhr in Oberhausen starten, der letzte Zug aus München käme nachts um 1.40 Uhr im Stadtteil an. Das ist eine Ausweitung des Angebots. Damit das klappt, muss in Oberhausen umgebaut werden. Der Bahnsteig am Gleis 4 soll auf einer Länge von 220 Metern erhöht werden, damit er für die S-Bahn-Züge passt. (AZ, skro, cli)