Aichach-Friedberg

Mit Oliver Sommer treten 20 Jahre Erfahrung in der Pflege zur Wahl an

Bei seiner Arbeit in der Pflege wird Oliver Sommer mit Problemen konfrontiert. Etwa, dass nur das Anziehen von Kompressionsstrümpfen bezahlt wird.

Plus Bezirkstagswahl: Als Direktkandidat schickt die FPD einen politischen Neuling in die Wahl. Auf dem Fachgebiet der Pflege ist er aber ein Experte.

Eigentlich ist Oliver Sommer ausgebildeter Tischler. Doch lange gearbeitet hat er in dem Job nie. "Das war für mich einfach zu wenig Menschenkontakt", sagt der 46-Jährige. Rund um die Jahrtausendwende wagte er deshalb den beruflichen Quereinstieg in die Pflege, startete mit der Helfer-Ausbildung und arbeitete sich über die Fachkraft zum Pflegedienstleiter hoch. Derzeit absolviert er die Weiterbildung zum Heimleiter. Seine Erfahrungen will er nun im Bezirkstag einbringen und hat sich deshalb zum Spitzenkandidaten der FDP für den Landkreis Aichach-Friedberg aufstellen lassen.

Seit knapp drei Jahren ist Sommer Mitglied bei der FDP

Auf der Liste der FDP steht Sommer auf Platz 12 von 26. Die Chancen, selbst in den Bezirkstag einzuziehen, sind für den Aichacher nicht besonders groß. "Darum geht es mir auch nicht", sagt Sommer. Er will die Gelegenheit nutzen, um für die seiner Meinung nach größten Probleme in der Pflege aufmerksam zu machen. "Es gibt immer mehr ältere Menschen und viele von ihnen sind zusätzlich auch krank, haben Krebs oder MS", sagt der Pflegedienstleiter. Man wolle den Menschen helfen, aber stoße immer wieder auf Regelungen und Gesetze, die dem einen Riegel vorschieben. Er hat auch ein praktisches Beispiel: "Das Anziehen von Kompressionsstrümpfen wird bezahlt, das Ausziehen aber nicht."

