Mobile Corona-Impfaktionen in Pöttmes, Kühbach und Friedberg

Nachdem das Impftempo in Aichach-Friedberg sich zuletzt wieder verlangsamt hat, wird das Angebot erweitert. Die Corona-Inzidenz steigt auf 1727,1.

Vor ziemlich genau einem Jahr haben die Corona-Impfungen im Impfzentrum Dasing begonnen. Inzwischen ist ziemlich viel passiert: von Impfstoffknappheit über überlastete Terminvergaben hin zu einer sinkenden Nachfrage und freien Kapazitäten. Zuletzt wurden zwischen dem 21. und 27. Januar nur noch 3612 Menschen in den beiden Impfzentren und in Arztpraxen im Landkreis Aichach-Friedberg gegen Corona geimpft, darunter sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen.

Weil die Menschen inzwischen weniger in die Impfzentren kommen, fahren die mobilen Teams wieder nach draußen in die Gemeinden. So wird am Donnerstag, 3. Februar, von 13 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Pöttmes (Gartenstraße 28) geimpft. Am Tag darauf - Freitag, 4. Februar - wird von 13 bis 18 Uhr in Kühbach im Testzentrum (Marktplatz 12) geimpft. Außerdem gibt es am Samstag, 5. Februar, zwischen 11 und 15.30 Uhr erneut auf dem Parkplatz von Segmüller ein Impfangebot. Zur Verfügung steht für alle ab 12 Jahren sowohl der Impfstoff von Moderna als auch von Biontech. Bei der Impfung von Personen unter 16 Jahren muss ein Sorgeberechtigter dabei sein. Kinder zwischen fünf und elf Jahren werden dagegen ausschließlich an Familienimpftagen geimpft. Der nächste Familienimpftag findet am 13. Februar in Dasing und Kissing statt.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 1727,1

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Dienstag weiter angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 1727,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Weiterhin ist die tatsächliche Inzidenz laut Landratsamt höher. Bis Dienstagnachmittag wurden vom Gesundheitsamt 498 weitere Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag erfasst. Dadurch steigt die Zahl derjenigen, die seit März 2020 positiv auf Corona getestet wurden, auf 17.400. Alleine in den vergangenen sieben Tagen wurden laut Gesundheitsamt 2625 Neuinfektionen erfasst. Die tatsächliche Zahl positiver PCR-Testergebnisse dürfte sogar noch höher sein, denn sowohl beim Gesundheitsamt selbst als auch in den Laboren gibt es aufgrund der hohen Fallzahlen einen großen Rückstand bei der Bearbeitung und Übermittlung der Corona-Fälle.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bleibt dagegen weiter unverändert. Seit März 2020 sind 130 Menschen mit oder an Corona gestorben. Die Situation an den Kliniken an der Paar hat sich dagegen weiter leicht verschlechtert. Am Dienstagmorgen wurden in Aichach zwölf Corona-Patienten stationär behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Vor einer Woche waren es noch acht PCR-positive Patienten im Aichacher Krankenhaus. Seitdem steigt die Zahl der Corona-Patienten langsam an.

Mehrere Corona-Spaziergänge in Aichach-Friedberg

Mehrere sogenannte Corona-Spaziergänge fanden am Montagabend im Landkreis statt. In Friedberg, wo bis zu 200 Menschen zusammenkamen, war die Polizei dieses Mal mit einem größeren Aufgebot präsent. Es gab eine kleine Gegenkundgebung der Grünen. Der unangemeldete "Spaziergang" verlief laut Polizei friedlich, auch Beschwerden über Lärm gab es dieses Mal keine. In Mering nahmen 120 Personen teil, 180 in Aichach, 90 in Pöttmes. (mit kru)