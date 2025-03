Möbelgiganten und Marktführer: Die zehn größten Arbeitgeber im Kreis

Die Wirtschaft im Landkreis Aichach-Friedberg ist facettenreich. Möbelgiganten, Autozulieferer oder Mediengruppen: Zahlreiche Unternehmen haben hier ihren Sitz und sind fest in der wirtschaftlichen Landschaft des Landkreises verwurzelt. Viele von ihnen können auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken und haben sich zum Teil zu Branchenführern gemausert. Wer sind aber die zehn größten Arbeitgeber im Wittelsbacher Land – und was machen sie überhaupt?

Käuferle in Aichach

Das Familienunternehmen Käuferle beschäftigt in Aichach 181 Mitarbeiter. Foto: Ante Delic

Das Familienunternehmen Käuferle wurde vor mehr als 70 Jahren in Aichach gegründet. Die Firma ist nach eigenen Angaben führender Hersteller von Garagentoren und Trennsystemen aus Kunststoff und Aluminium. Darüber hinaus produziert Käuferle auch Fenster und Türen sowie Einhausungen und Überdachungen. 181 Mitarbeiter beschäftigt Käuferle heute, laut der IHK Schwaben liegt das Unternehmen in der Umsatzklasse zwischen zehn und 50 Millionen Euro pro Jahr.

Landratsamt Aichach-Friedberg

Zählt zu den größten Arbeitgebern im Landkreis: das Landratsamt Aichach-Friedberg. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Das Landratsamt hat zwei Aufgabenbereiche: Zum einen versteht es sich als Dienstleistungsbehörde für die Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Aichach-Friedberg, von der Führerscheinstelle über Ausstellung von Jagdscheinen und Baugenehmigungen bis zu Beratungsangeboten. Auf der anderen Seite kümmert es sich als Kreisverwaltung um die Entwicklung des Wittelsbacher Landes und ist so etwa für den Aus- und Umbau von Schulen, Kreisstraßen und auch für die Krankenhäuser zuständig. Insgesamt arbeiten rund 550 Menschen für die Behörde, die meisten davon in Aichach.

Landratsamt, Gruma, Mediengruppen: breit gefächerte Arbeitgeberlandschaft in Aichach-Friedberg

Gruma in Friedberg

Die Unternehmensgruppe Gruma verzeichnete zuletzt allein am Standort Friedberg einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Foto: Ante Delic

Die Unternehmensgruppe Gruma mit Sitz in Friedberg ist vor allem im Geschäft mit Nutzfahrzeugen aktiv und stellt Gabelstapler und Landmaschinen her. Zur Gruppe gehört aber beispielsweise auch das Unternehmen ACS Armoured Car Systems im Friedberger Ortsteil Derching, das gepanzerte Fahrzeuge herstellt, unter anderem für Armeen in der Nato. Allein am Standort Friedberg zählt die Unternehmensgruppe 500 Beschäftigte, deutschlandweit sind es insgesamt 1200. Gruma erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 450 Millionen Euro, davon entfallen rund 200 Millionen Euro auf den Standort Friedberg.

Forum Media Group in Merching

Von der Einliegerwohnung zur globalen Mediengruppe: Die Forum Media Group bietet mittlerweile ein breit gefächteres Angebot an. Foto: Ante Delic

1988 in einer Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses in Merching gegründet, hat sich der heutige Mutterkonzern Forum Media Group mittlerweile zu einer globalen Mediengruppe entwickelt. Das Angebot des Unternehmens und seiner Tochterfirmen ist breit gefächert: von Fachmagazinen über Software-, Online- und Printprodukte für andere Unternehmen bis zu einem eigenen Segelschiff, das die Mediengruppe für Events und Trainings zur Verfügung stellt. Allein in Merching sind knapp 300 Menschen bei der Media Group beschäftigt, unter anderem beim Forum Verlag Herkert. Weltweit sind es 1100 Beschäftigte in Tochterfirmen auf vier Kontinenten, von Australien und Singapur bis Kanada. 2023 erzielte die Gruppe einen Jahresumsatz von 116 Millionen Euro.

Weka Group in Kissing

Die Weka Group beschäftigt in drei Ländern rund 730 Menschen, verteilt auf neun Unternehmen. Foto: Ante Delic

Ein weiteres Medienunternehmen im Landkreis ist die Weka Group. 2020 wurde die Gruppe durch die Investmentgesellschaft Paragon Partners übernommen, Hauptstandort blieb aber Kissing. Dort wurde das Unternehmen bereits 1975 gegründet und entwickelte sich vom Fachverlag zu einem „Omnichannel“-Anbieter. Als solcher bietet Weka Fachinformationen, Softwares, Weiterbildungen und andere Dienstleistungen für Unternehmen in Branchen aller Art an, von der Logistik über den Automobilbereich bis zum Gesundheitssektor. Für die neun Unternehmen in drei Ländern, die zur Firmengruppe gehören, arbeiten derzeit rund 730 Menschen.

Kliniken an der Paar und Branchenführer Haimer beschäftigen hunderte Menschen

Haimer in Hollenbach

Die Werkzeugschleiferei der Firma Haimer im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen. Im Bereich Werkzeugspanntechnik ist Haimer Marktführer. Foto: Julia Kuen, Haimer (Archivbild)

Die Haimer GmbH mit Sitz im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen hat sich auf Produkte für die Metallzerspanung spezialisiert, die die Firma neben Igenhausen unter anderem in Motzenhofen (ebenfalls Gemeinde Hollenbach) entwickelt, fertigt und vertreibt. Zur Produktpalette zählen Werkzeugaufnahmen, Schneidwerkzeuge, Maschinen und 3D-Messgeräte. Im Bereich Werkzeugspanntechnik ist Haimer nach eigenen Angaben Marktführer. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiter, davon arbeiten allein ungefähr 500 in den Hollenbacher Niederlassungen.

Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg

Eines der beiden Krankenhäuser im Landkreis Aichach-Friedberg: Insgesamt beschäftigen die Kliniken an der Paar fast 950 Menschen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

Rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen die Kliniken an der Paar an ihren beiden Standorten. Friedberg ist dabei mit knapp 580 Beschäftigten das deutlich größere Krankenhaus im Vergleich zu den fast 370 in Aichach. Zum Personal zählen neben den Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften unter anderem die Verwaltung, die Hauswirtschaft und Versorgung, aber auch der medizinisch-technische Dienst.

Die größten Arbeitgeber im Kreis Aichach-Friedberg sind Juzo, Federal-Mogul und Segmüller

Juzo in Aichach

Kompressionstrümpfe, Bandagen und Orthesen gehören zur Produktpalette von Juzo. Foto: Ante Delic

Zu den größten Arbeitgebern im Wittelsbacher Land zählt auch die Julius Zorn GmbH, kurz „Juzo“. 1912 von Julius Zorn noch in Thüringen gegründet, entschied sich sein Enkel Hans Julius Zorn nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Frau Rosemarie 1948 für eine Neugründung in Aichach. Dort arbeiten heute rund 800 Menschen für das Unternehmen, weltweit sind es mittlerweile knapp 1200. Juzo stellt neben Kompressionsprodukten wie Venenstrümpfen auch Bandagen und Orthesen her. Zu Juzo gehören neun Vertriebsorganisationen auf der ganzen Welt und ein Schwesterunternehmen in den USA, inklusive Tochterfirma in Kanada. Die IHK Schwaben schätzt den Jahresumsatz auf mehr als 100 Millionen Euro.

Federal-Mogul in Friedberg

Der Automobilzulieferer Tenneco/Federal-Mogul produziert in Friedberg Kolbenringe, Laufwerkdichtungen und Zylinderlaufbuchsen. Foto: Federal-Mogul (Archivbild)

Zum 1. Oktober 2018 ging der Automobilzulieferer Federal-Mogul mit Sitz in den USA komplett im Zulieferunternehmen Tenneco auf – und mit ihm die laut IHK Schwaben schätzungsweise 53.000 Mitarbeiter weltweit (Stand: 2018). Dazu zählte auch der Standort Friedberg, wo nach Angaben der IHK allein rund 1430 Menschen arbeiten. Dort stellt das Unternehmen nach wie vor Kolbenringe, Laufwerkdichtungen und Zylinderlaufbuchsen her. Der Umsatz des Standorts liegt laut IHK bei mehr als 125 Millionen Euro.

Segmüller in Friedberg

Rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Segmüller allein in Friedberg – und schwingt sich damit zum größten Arbeitgeber im Wittelsbacher Land auf. Foto: Ante Delic

Der größte Arbeitgeber im Landkreis ist die Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG, wie der Friedberger Möbelgigant mit vollem Namen heißt. 1925 gründete Hans Segmüller sen. den Handwerksbetrieb, der über die Jahrzehnte zunächst um einen eigenen Vertrieb und 1980 schließlich um das erste Einrichtungshaus erweitert wurde. Über alle Standorte in Deutschland verteilt arbeiten heute rund 4200 Beschäftigte für Segmüller. In Friedberg allein sind rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon wiederum knapp 200 in der hauseigenen Polstermöbelfabrik. Die Eigenproduktion ist bis heute noch Alleinstellungsmerkmal des Möbelhauses. Nach Angaben der IHK Schwaben lag der Jahresumsatz des Unternehmens im Jahr 2020 bei schätzungsweise einer Milliarde Euro.