Möglicherweise schwere Gewitter am Freitagabend in Aichach-Friedberg

Dem Landkreis Aichach-Friedberg stehen von Freitag auf Samstag möglicherweise schwere Gewitter bevor. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabinformation veröffentlicht.

Im Landkreis Aichach-Friedberg könnte es am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu schweren Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auf seiner Internetseite eine entsprechende Vorabinformation veröffentlicht. Sie gilt mit Stand von Freitag um 11 Uhr für die Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagmorgen, 3 Uhr.

Laut Wetterdienst kommt es zu Sturmböen, Hagel und heftigem Starkregen

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge werden in den Abendstunden bis in die Nacht zum Samstag von Westen her verbreitet schwere Gewitter aufziehen. Diese gehen mit schweren Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde, Hagel mit rund zwei Zentimeter großen Körnern und teils extrem heftigem Starkregen von über 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde einher. Über mehrere Stunden können örtlich sogar noch deutlich höhere Mengen von bis zu 70 Litern pro Quadratmeter fallen. In der zweiten Nachthälfte lasse die Gewittertätigkeit von Westen her laut Deutschem Wetterdienst allmählich nach.

Vorabinformation zu Gewitter ist noch keine Unwetterwarnung

Bei dieser "Vorabinformation" des DWD handelt es sich allerdings noch nicht um eine Unwetterwarnung. Nach wie vor ist es für Meteorologinnen und Meteorologen schwierig vorherzusagen, wann und wo genau Gewitter auftreten. Eine "Vorabinformation" dient dazu, dass Menschen in einem potenziell betroffenen Gebiet rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen können. Ob das Gewitter dort tatsächlich auftritt, ist noch nicht gewiss. Erst mit einer Unwetterwarnung werden das Gebiet und die Zeit näher eingegrenzt.