Mountainbiker brauchen ein Angebot im Wald im Wittelsbacher Land

Für die einen ist der Wald ein Ort der Freizeit und Erholung. Für andere ist er Wirtschaftsgut, Arbeitsplatz oder Jagdrevier. Für sehr viele weitere ist der Wald vor allem ein schützenswerter Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Diese unterschiedlichen Interessen führen nicht nur im Wittelsbacher Land zu Konflikten, etwa zwischen Waldbesitzern und Mountainbikern. Derzeit wird das fast 50 Jahre alte Bundeswaldgesetz überarbeitet. Das ist überfällig, weil Klimawandel und Baumsterben in der aktuell geltenden Fassung keine Rolle spielen.

Im Entwurf ist aber auch ein Passus, der eigentlich jeden Menschen betrifft: vom Spaziergänger über den Pilzsucher bis zum Radfahrer. Da geht es um das Betreten des Waldes. Konkret: Die Länder sollen das Radfahren auf ausgewiesene Wege beschränken können. Ein heißes Eisen, das Naturschützer befürworten, in der Mountainbiker-Szene aber überhaupt nicht ankommt. Was das für die bayerischen Wälder bedeutet, ist dabei noch völlig offen. Das Betretungsrecht im Wald ist sogar in der Bayerischen Verfassung garantiert.

Genau dieses Recht war vor sechs Jahren ein Thema für das Aichacher Amtsgericht. Die Vorgeschichte ist kriminell, verhandelt wurde aber in einem Zivilprozess. Ein Radler war Ende 2016 auf einem vom Eigentümer gesperrten „Weg“ im Allenberger Forst unterwegs und dort in eine von einem „Radlhasser“ vergrabene Nagelfalle geradelt – ein Stock mit einer drei Zentimeter langen Metallspitze. Der Radler wird zum Glück nicht verletzt, der Reifen ist platt – er erstattet Anzeige bei der Polizei. Der Fall kommt ins Rollen. Der Waldbesitzer distanziert sich zwar mehrmals und eindeutig von der Falle, fordert von dem Radler aber eine Unterlassungserklärung, dass er nicht mehr auf „ungeeigneten Wegen“ in seinem Wald fährt – bei Zuwiderhandlung soll eine Vertragsstrafe von 10.000 Euro fällig werden. Der Radler wiederum verweigert unter Berufung auf das in der Verfassung garantierte Betretungsrecht im Wald die Unterschrift unter die Unterlassungserklärung. Ein Gütetermin scheitert, es kommt zu einem Urteil: Der Radfahrer bekommt Recht.

Der Richter weist in seiner Urteilsbegründung aber nachdrücklich darauf hin, dass so ein Problem nicht juristisch, sondern im Einvernehmen gelöst werden sollte. In der Tat gibt es hier nicht die „Bösen“ und die „Guten“. Radler im Wald sind per se keine Rowdys, sondern in aller Regel Naturfreunde. Das lässt sich von einem Motocrosser im Gehölz übrigens nicht sagen. Dennoch besteht in Sachen Mountainbiken in der Natur Handlungsbedarf. Denn die Zahl der Radfahrer, besonders in den Bergen und Wäldern, hat stark zugenommen. Und darunter sind leider einige, die sich nicht rücksichtsvoll verhalten. Der E-Bike-Boom hat das Problem noch verschärft. Die Mountainbiker durch Verbote ausbremsen zu wollen, ist aber nicht der richtige Weg. Besser ist eine sachliche Diskussion zwischen den Interessengruppen. Und ein Angebot, wie es derzeit vom Landkreis in einer Studie geprüft wird. Mit einigen ausgewiesenen und attraktiven Wegen in der Region könnten Mountainbiker, die auch abseits der eigentlichen Forstwege unterwegs sein wollen, kanalisiert werden. Dann müssten Radler im Gegenzug aber auch akzeptieren, dass andere Bereiche eben nicht zu befahren sind. Es geht um ein Miteinander im Wald und nicht um ein Gegeneinander.