Müllabfuhr verteilt im Wittelsbacher Land Gelbe Karten für die Biotonne

Mitarbeiter der kommunalen Abfallwirtschaft und der Firma Remondis haben in den vergangenen Wochen Biotonnen im Landkreis Aichach-Friedberg kontrolliert.

Plastik- und Lebensmittelverpackungen gehören nicht in den Biomüll. Diese Information an sich ist nicht neu. Doch trotzdem landen Verpackungen oft in der Biotonne. Deshalb haben Mitarbeiter der kommunalen Abfallwirtschaft und der Firma Remondis in den vergangenen Wochen die Biotonnen im Landkreis Aichach-Friedberg stichprobenartig kontrolliert und "Gelbe Karten" an Tonnen verteilt, die nicht korrekt befüllt wurden.

Auf den Karten finden die Bewohnerinnen und Bewohner Hinweise zur richtigen Befüllung der Biotonne. So dürfen etwa auch sogenannte kompostierbare Biokunstofftüten nicht in den Biomüll. Da diese den Vergärungsprozess stören. "Bei der Verarbeitung zu Kompost entstehen dadurch kleinste Plastikteilchen. Das sogenannte Mikroplastik belastet unsere Umwelt", heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Über den Kompost lande das Mikroplastik auf den Feldern und damit auch in den Lebensmitteln. Stattdessen empfiehlt die kommunale Abfallwirtschaft, Papiertüten zu verwenden oder den Biomüll in Zeitungspapier zu wickeln. Asche oder Grillkohlen gehören ebenfalls nicht in die Bio-, sondern in die Restmülltonne.

Seit Herbst wird die Biotonne verstärkt auf Fremdstoffe kontrolliert

Die Mehrzahl der Tonnen ist allerdings korrekt befüllt. Seit dem Spätherbst werden auch Detektoren bei Biomülltonnen eingesetzt, um Fremdstoffe zu ermitteln. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Bei 1000 Leerungen würde der Detektor im Schnitt fünf bis sechs Mal anschlagen, teilte Matthias Lesti, Sachgebietsleiter der Kommunalen Abfallwirtschaft im Landkreis, in einer zurückliegenden Kreistagssitzung mit. Wer mehrmals mit Fremdstoffen in der Tonne erwischt wird, muss selbst nachsortieren oder ab Mai extra für die Entsorgung zahlen.

Bei Fragen ist die Abfallberatung im Landratsamt Aichach-Friedberg unter 08251/86167-11 oder -18 zu erreichen. (AZ/cli)

