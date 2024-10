Mülltonnen bleiben stehen: Entsorger leidet unter Krankheitsfällen

Aktuell kommt es im gesamten Landkreis zu Verzögerungen bei der Leerung der Restmüll-, Bio- und Papiertonnen. Grund sind Personalengpässe bei der Firma Remondis, die der Landkreis mit der Abfallentsorgung beauftragt hat.

Remondis sieht sich laut einer Mitteilung des Landratsamtes mit zahlreichen krankheitsbedingten Personalausfällen konfrontiert. Diese ließen sich angesichts der wegen Fachkräftemangels ohnehin schon eng getakteten Personalpläne nicht immer tagesaktuell kompensieren. Das führe zu Verzögerungen oder Ausfällen bei den Sammeltouren, teilt die Behörde mit.

Fallen Touren aus, wird bei der Leerung der Tonnen in Abstimmung mit dem Landkreis eine Priorisierung vorgenommen. In der Regel wird Restabfall bevorzugt eingesammelt, bei höheren Temperaturen hat der Bioabfall Priorität. Als Nächstes seien die Papiertonnen an der Reihe. Deshalb kann es laut Landratsamt vorkommen, dass sich Verzögerungen sich als Erstes bei der Leerung der Blauen Tonnen bemerkbar machten. Das ist derzeit im Landkreis der Fall.

Bei Verzögerungen: Tonnen einfach draußen stehen lassen

Der Mitteilung zufolge bemüht sich die Firma Remondis nach Kräften um zusätzliches Personal. Sie investiere massiv in die Ausbildung und biete den Mitarbeitenden interne Weiterbildungsmöglichkeiten. Dennoch ließen sich die Probleme nicht von heute auf morgen lösen.

Im Falle von Verzögerungen werden die Bürgerinnen und Bürger darum gebeten, die Tonnen draußen stehenzulassen. Die Remondis-Mitarbeiter vor Ort bemühten sich darum, die Leerung schnellstmöglich nachzuholen. In der Regel erfolgt die Nachleerung zeitnah, meist innerhalb von drei Tagen.

Laut Landratsamt stehen Landkreis und Entsorger in stetigem Austausch. Die Behörde informiere über etwaige Verzögerungen. Sie weist darauf hin, dass Papier und Kartonagen auch kostenlos auf den Sammelstellen abgegeben werden können.

Reklamation: Diese ist über die Abfall-App, die Website der Kommunalen Abfallwirtschaft sowie telefonisch, 08251/923302, oder per E-Mail, abfallwirtschaft@lra-aic-fdb.de, möglich. (AZ)